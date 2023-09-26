"Оніксів" не так багато: у Повітряних силах заявили про дефіцит надзвукових ракет у РФ

За словами спікера ЗС Юрія Ігната, про недостатню кількість зброї свідчить нечасте і нерегулярне використання ракет. При цьому, він не назвав точну кількість "Оніксів" у ворога.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, ймовірно, в окупаційної армії залишилося мало надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", які вона використовує для атаки на південь України. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Однак, він підкреслив, що Повітряні сили не володіють даними про кількість ракет у противника. За словами Ігната, російські військові негайно використовують наявне озброєння.

"У нього партія БПЛА прийшла і вони їх одразу використовують проти України, щоб тримати нас постійно в напрузі. Так само, якби "Оніксів" у них було в достатній кількості, то вони б їх використовували частіше. Припускати можна, що "Оніксів" не так багато, але жодних прогнозів і цифр немає. Тут більше розповість розвідка щодо саме цього типу озброєння", — каже Ігнат.

Він наголосив, що ракета "Онікс" має дальність польоту 300 км за низької висоти над водою, але за висоти більше ніж 10 кілометрів ця дальність може збільшитися вдвічі й становити 600 км. З огляду на те, що ці ракети запускаються з берегових комплексів, таких як "Бастіон", їх застосовують для здійснення впливу на прибережні райони Миколаївської та Одеської областей.

Обстріл Одеси 25 вересня: що відомо

За даними Сил оборони півдня, вночі на 25 вересня ЗС РФ спрямували на Одесу й область 19 дронів-камікадзе Shahed і 12 ракет "Калібр". Усі безпілотники та дві ракети вдалося знищити силам ППО. Також ворог запустив по Одесі 2 надзвукові ракети "Онікс". У місті зазнав суттєвих пошкоджень морський вокзал, а також загорівся привокзальний готель.

Пізніше в Державній службі надзвичайних ситуацій показали, як гасили пожежу в готелі "Одеса".

Представник голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що ЗС РФ навмисно били по портовій інфраструктурі. Він повідомив, що внаслідок атаки постраждала жінка і зазнали пошкоджень кілька приватних будинків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео роботи зенітної бригади, яка відбивала повітряну атаку Росії. Також для цього були залучені авіація та сили ППО.

Нагадаємо, 22 вересня в Севастополі зазнав удару штаб Чорноморського флоту РФ. Пізніше цю подію прокоментували в Повітряних силах ЗСУ.