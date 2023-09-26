Росія втрачає артилерію: експерти розповіли, як це вплине на контрнаступ ЗСУ

За словами аналітиків, у війні на виснаження найважливішу роль відіграє артилерія, яка завдає більшої частини втрат супротивнику. Йдеться про 80% знищеної техніки та живої сили по обидва боки фронту.

І російська, і українська армії ведуть битву на виснаження по всій лінії фронту. У таких битвах важливість знищення противника важливіша за маневреність. Про це повідомив Фредерік Мертенс виданню Newsweek.

За його словами, у війні на виснаження найважливішу роль відіграє артилерія, яка завдає більшу частину втрат супротивнику.

Як зазначив колишній радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Дена Райса, йдеться про 80% втрат по обидва боки фронту.

Видання повідомило, що Україна постійно отримувала артилерію і боєприпаси від західних спонсорів. Вашингтон включив кілька різних типів артилерійських снарядів до останнього пакета військової допомоги Києву вартістю 325 мільйонів доларів, включно зі 155-мм снарядами, поліпшеними звичайними боєприпасами подвійного призначення (DPICMS) і боєприпасами для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Райс сказав, що Україна стала сильнішою і досвідченішою зі 155-мм гаубицями і HIMARS. Ба більше, касетні боєприпаси дають можливість Силам оборони знищувати більше артилерійських систем ЗС РФ.

За словами експерта, Україна знищує не тільки знаряддя і техніку, а й артилеристів-професіоналів ворога.

За словами Мертенса, в українських сил з'явилося більше можливостей у плані розвідки і спостереження за полем бою. Вони можуть вистежувати артилерійські знаряддя ЗС РФ, яке і так скорочується. Щоправда, Росія звикла до великих втрат. Експерт вважає, що окупанти можуть утримувати позиції навіть під час наступу переважаючих сил.

"Артилерійська перевага значно полегшить українцям підтримку загальновійськових операцій, необхідних для надлому російської оборонної зони, що може дати той прорив, якого так шукає Київ", — додав він.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що ЗС РФ використовують морську зброю на землі. Оприлюднені в мережі знімки свідчать про те, що російські окупанти застосовують на землі техніку, обладнану протичовновими гарматами. Ця "модифікація" має свої недоліки, але становить небезпеку для української піхоти.