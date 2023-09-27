"Не спостерігаємо": після знищення штабу ЧФ РФ у Криму кораблі почали ховатися в морі, — ЗСУ

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, серед російського керівництва фіксується певний сумбур. Почалося це після знакового ракетного удару по півострову.

Після того, як по будівлі штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі було завдано ракетного удару, спостерігається затишшя військово-морської діяльності противника. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк для "Еспресо" 27 вересня.

За її словами, останні події трохи змінили ситуацію і фіксується певний сумбур у російському керівництві. Пов'язано це з тим, що використання ракетоносіїв у Чорному морі було безсистемним і безглуздим.

"Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації завдань. Нарощували присутність кораблів, коригували, замінювали один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що управління існує, що керівництво на місці і флот може бути боєздатним", — заявила Наталія Гуменюк.

У результаті, продовжила речниця Сил оборони півдня, можна вже констатувати факт, що в Чорному морі спостерігається відносне затишшя у військово-морській діяльності противника.

Російські кораблі почали більше ховатися і вишукувати безпечне місце для базування і перебування в Чорному морі.

"А проведення навчань, які є обов'язковими для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що Україна взялася за знищення Чорноморського флоту РФ і удар по штабу в Криму став тому підтвердженням. За словами військового експерта Івана Киричевського, це тільки початок і найближчим часом варто чекати продовження.