За словами екскандидатки на пост президента США, ніхто не змушує країни вступати до Альянсу, адже це є їхнім власним виваженим рішенням заради захисту від агресії.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон висловилася стосовно розширення НАТО, яке так не подобається російському президенту Володимиру Путіну. Про це повідомляє Reuters 26 вересня.

Під час свого виступу в Держдепартаменті вона зазначила, що саме дії Кремля та її лідера призвели до того, що країн усередині Альянсу стає тільки більше і деякі країни продовжують прагнути до цього.

"Захист демократії в Україні, розширення НАТО — дуже шкода, Володимире, ви самі в цьому винні. Це був такий предмет розбіжностей. І ми завжди говорили: людей не примушують вступати в НАТО, люди обирають і хочуть вступити в НАТО", — заявила Гілларі Клінтон, викликавши оплески і сміх у залу.

У Кремлі тим часом продовжують виступати проти розширення Альянсу і регулярно висловлюються на цю тему. Москва вважає, що це загрожує її безпеці та змушує до початку нового конфлікту.

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв напередодні заявив, що дії Заходу нібито не залишають Росії нічого, крім прямого протистояння.

"Схоже, що Росії залишають дедалі менше вибору, окрім прямого конфлікту з НАТО на землі, який перетворився на відкрито фашистський блок на кшталт гітлерівської осі, хоч і більшого розміру. Ми готові, хоча результат буде досягнуто з набагато більшими втратами для людства, ніж у 1945-му", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що Туреччина назвала умови щодо вступу Швеції до НАТО. Ціною питання стали винищувачі, продаж яких Туреччина ще 2021 року запросила у США. Тоді Вашингтон відмовив, але зараз усе може змінитися.