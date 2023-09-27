Захист від ударних БПЛА: У РФ почали наварювати сітки на ЗРК "Бук" (фото)

Окупанти шукають захисту від FPV-дронів, які можуть уразити протиракету на установці, що призведе до детонації всієї машини.

Російські війська почали наварювати на зенітно-ракетні комплекси "Бук" антидронові сітки. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соціальні мережі.

В мережі зʼявились світлини російського ЗРК "Бук", над пусковою установкою якого наварили конструкцію із сітками. Головна функція, як пишуть експерти, полягає в перехоплені ударних FPV-дронів або неважких дронів-камікадзе по типу Warmate. Наварювання сітки саме над пусковою установкою має сенс, бо там знаходяться ракети, які можуть здетонувати та знищити всю установку у випадку ураження дроном, а такі випадки вже не раз траплялися.

ЗРК "Бук" з антидроновою сіткою

ЗРК "Бук" зазвичай розташовуються на відстані 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Вони мають буди поза радіусом дії FPV-дронів, але українські військові знаходять варіанти, як знищити ЗРК. Наприклад, 4 серпня українські військові знищили російську пускову до ЗРК "Бук-М1" за допомогою саме FPV-дрона.

Згідно з даними Oryx, російські окупанти втратили близько 40 пускових установок до різних "Буків", найбільше до "Бук-М2" — 12 пускових установок.

Нагадаємо, 16 вересня ЗСУ знищили два ЗРК "Бук-М3" у Світлодарську, що в Донецькій області.

8 вересня українські розвідники навели БПЛА для знищення ще 5 ЗРК зі складу ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку.