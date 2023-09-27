Окупанти готуються до оборони: на пляжах Євпаторії обладнали вогневі позиції, — АТЕШ

Партизани сумніваються, що російські окупанти насправді чекають нападу з боку моря, і підозрюють, що це елементарне відмивання грошей окупаційною владою.

Члени партизанського руху українців і кримських татар "АТЕШ" повідомили про обладнання вогневих позицій на пляжах Євпаторії в Криму. Фотографії цих позицій опубліковано сьогодні, 27 вересня, у телеграм-каналі руху.

"Виявили вогневі позиції на набережній Незалежності в Євпаторії (дуже символічна назва). Повідомляється, що там обладнано чотири вогневі позиції", — вказує "АТЕШ".

Щоправда, партизани дивуються з приводу напрямків, звідки і куди можливий удар українських військ під час контрнаступу. Вони підозрюють місцеве окупаційне начальство просто в розкраданні коштів на оборону.

"Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії почнеться звільнення Криму? Це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то нехай...", — наводять "атешівці" свою думку.

Фокус сьогодні повідомив, що, за даними ГУР МО, атмосфера на пів острові Крим серед окупантів тривожна.

Нагадаємо, Фокус писав, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, які цілі виконуються в моменти, коли по тимчасово окупованому Криму наносяться удари. А військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, як ЗСУ розчищає повітряний простір над Кримом.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни кидають у Криму місця свого розташування і техніку, оскільки не можуть її заправити — на півострові відчутні проблеми з паливом.