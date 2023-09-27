Росіяни намагаються побудувати на окупованих територіях нову залізничну гілку (карти)

Окупантам достатньо побудувати не дуже велику ділянку залізниці між селами Гранітне і Роздольне на тимчасово окупованих територіях України, щоб створити новий логістичний маршрут для постачання російської армії.

У Росії хочуть прокласти нову залізничну гілку, яка має з'єднати пів острів Крим із Ростовською областю. Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на так званого "міністра економічного розвитку" Запорізької області Юрія Гуськова, пише Центр журналістських досліджень.

Псевдоміністр наголосив, що залізниця планує пройти через Запорізьку область, територію "ДНР" узбережжям Азовського моря і зв'язати Мелітопольський вузол і Бердянськ із виходом на Ростов.

Однак виявилося, що в реальності це не проєктування, а початок робіт, оскільки вже ведеться будівництво залізничного мосту через річку Кальміус біля села Гранітне.

Експерти Центру журналістських розслідувань виявили супутникові знімки Sentinel-2 станом на 25 вересня, на яких не тільки видно ділянку річки Кальміус за 2 кілометри на південь від села Гранітне, де розгорнуте будівництво залізничного мосту. Лінія будівництва йде також лівим берегом річки до околиці села Старомар'ївка, що на північ від нього.

"За три кілометри від Гранітного розташований Тельманівський кар'єр, від якого починається залізнична колія, що з'єднується із залізницею Маріуполь — Волноваха. Від Волновахи існує пряме залізничне сполучення з Мелітополем і (через Чонгар) з Кримом", — уточнюють журналісти.

Будівництво залізничної гілки між РФ та окупованим півднем України Фото: З відкритих джерел Будівництво залізничного мосту через річку Кальміус Фото: З відкритих джерел

Проаналізувавши дані про залізничне сполучення в цьому регіоні, журналісти-дослідники дійшли висновку, що окупантам достатньо побудувати не надто велику ділянку залізниці між Гранітним і Роздільним у тимчасово окупованій Донецькій області.

"Дані про будівництво залізниці за межами ділянки біля Гранітного відсутні. Відстань між Гранітним і Таганрогом становить понад 80 км по прямій. За 25 км на північ від Гранітного проходить залізнична гілка від окупованого с. Роздольне через Амвросіївку (Донецька область) на російський Матвіїв Курган і далі на Таганрог і Ростов-на-Дону", — підсумували експерти.

Ізраїльський військовий і редактор військової рубрики Фокуса Ігаль Левін підкреслив, що будівництво нової залізничної гілки, яке розгорнулося, — це важлива новина.

"За допомогою цієї гілки росіяни істотно поліпшать військову логістику і знизять залежність окупованого півдня України від поставок через Керченський міст... Упевнений, що у ГУР і СБУ вже є плани на це велике будівництво", — зауважив він.

Нагадаємо, що Фокус вранці 27 вересня писав про нову залізничну колію, яка може дозволити росіянам включити наявну гілку "Маріуполь — Асланове — Кальчик — Волноваха" в пряме сполучення з Таганрогом і Ростовом-на-Дону з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Андрющенко зазначив, що залізничне сполучення з Волновахи на захід іде через Розівку — Мелітополь до Криму, а на півночі — на Донецьк.

Ми повідомляли, що російські окупанти намагаються зміцнити Маріуполь. Вони зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара і Пологів захистити коридор до Криму.

Крім того, Фокус писав, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут — Горлівка.

Раніше Фокус інформував, що вибух під Джанкоєм зупинив залізничний рух у Криму.