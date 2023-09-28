Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму та удари по Чорноморському флоту

Непереконливі "докази": аналітики сумніваються, що командувач ЧФ РФ Соколов живий

Анастасiя Андрусяк
Фото: Российская газета | Віктор Соколов

Кремль і Міноборони РФ не коментували безпосередньо, що адмірал не загинув унаслідок ракетного удару по Севастополю. Аналітики ISW також не готові підтвердити справжність відео з "живим" Віктором Соколовим.

У Російській Федерації публікують відео з нібито живим командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим, однак аналітики наразі не можуть підтвердити справжність цих матеріалів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 вересня.

"Російські ЗМІ продовжують публікувати непереконливі "докази" того, що командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Солоков живий", — йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, пресслужба Кремля і Міністерство оборони РФ не давали коментарів із цього приводу і не підтвердили безпосередньо, що Віктор Соколов не загинув.

Автори звіту також зазначили, що не готові підтвердити достовірність відео з Соколовим, нещодавно опублікованим російськими медіа.

Загибель командувача ЧФ РФ: що відомо

Нагадаємо, 25 вересня пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ заявили, що внаслідок влучень у будівлю штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули 34 офіцери. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.

Незабаром, 26 вересня, російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що Віктор Соколов нібито з'явився назасідання колегії Міноборони РФ. ЗМІ також опублікували відповідне відео.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Пізніше, 27 вересня, російський пропагандистський телеканал "Звезда" показав відео, на якому командувач Віктор Соколов розповів, що флот "успішно виконує завдання". Журналісти заявили, що Соколов нібито побував у Будинку офіцерів на нагородженні футбольної команди флоту "Чорноморець".

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Водночас у виданні "Українська правда" зазначили, що на відео з Соколовим немає жодних часових маркерів, а про проведення згаданих подій немає коментарів ні від самого адмірала, ні від ФК "Чорноморець" на власному сайті чи в Telegram-каналі. Крім того, адмірал жодного разу наживо не спростував повідомлення про свою ліквідацію.