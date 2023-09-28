Не хоче бути як Лукашенко: чому Путін не оголосив загальну мобілізацію, — експерт (відео)

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, під час проведення виборів російський президент буде тиснути на світову спільноту, щоб домогтися переговорів і перерви у війні.

Російська Федерація потребує мобілізації свого населення для ведення подальших бойових дій в Україні. Однак президент Росії Володимир Путін вважатиме за краще не проводити мобілізацію відкрито до проведення виборів. Про це розповів військовий експерт і майор запасу Збройних Сил України Олексій Гетьман в ефірі національного телемарафону.

Гетьман пояснює, що наразі в Росії не буде безпосередньої мобілізації, оскільки Путіну важливо, щоб вибори пройшли хоча б частково демократично. Це пов'язано з тим, що Путін не хоче стати схожим на Лукашенка, лідера Білорусі, якого світова спільнота не визнала як законно обраного президента.

За його словами, Путін буде тиснути на світову спільноту, щоб домогтися переговорів і перерви у війні.

"Їм треба виграти час, щоб Путін став хоч якось легітимним для Заходу президентом. В іншому випадку буде як із Лукашенком. Я думаю, що поки що прямої мобілізації не буде, але прихована буде", — зазначив Гетьман.

Мобілізація в Росії — що треба знати

21 вересня 2022 року Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію для призову приблизно 300 тисяч осіб. Це спричинило масовий від'їзд росіян із країни. Однак пізніше глава Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу оголосив закінчення мобілізації. За його словами, всі завдання, зокрема щодо призову 300 тисяч осіб, оборонним відомством було виконано.

У березні 2023 року в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що влада РФ проводить у країні приховану мобілізацію, що дає змогу поповнювати лави окупантів щонайменше на 20 тисяч осіб на місяць

12 вересня в ГУР також повідомляли, що в Російській Федерації можуть оголосити про нову хвилю мобілізації вже наприкінці вересня. До цього терміни кілька разів зміщувалися.