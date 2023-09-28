Путін втратив контроль: у Британії розповіли, що означають удари по Чорноморському флоту РФ

За словами начальника Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіна, Україна зберігає ініціативу у війні, а Росія стає тільки слабкішою.

Удари по Чорноморському флоту РФ показують, що Україна зберігає ініціативу, а очільник Кремля Володимир Путін втратив контроль над війною, яку розпочав у лютому 2022 року. Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Повідомляється, що 27 вересня міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс узяв на себе особисте зобов'язання продовжувати підтримку України після зустрічі з колегою Рустемом Умеровим і президентом Володимиром Зеленським.

Шаппс заявив, що Британія змогла навчити десятки тисяч українських солдатів, а також надати Збройним силам України сотні тисяч боєприпасів, економічну та гуманітарну допомогу.

"Почувши про досвід багатьох українців, які постраждали від цієї війни, включно з сім'єю, яку я приймав у себе вдома протягом року, я сповнений рішучості зберегти військову підтримку Великої Британії — особливо з наближенням морозної зимової погоди", — сказав Шаппс.

Також висловився і начальник Штабу оборони Тоні Радакін, який також зустрічався з українськими чиновниками в Києві. За його словами, Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, а тому Росія продовжує слабшати.

"Нещодавні удари по Чорноморському флоту — ще один приклад того, як Україна зберігає ініціативу", — сказав він.

Радакін також сказав, що впевнений у перемозі України, а тому Лондон продовжуватиме підтримувати Київ і далі.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про наміри Путіна щодо війни в Україні. За його словами, Росія для країн НАТО є загрозою, найбільшою за останні десять років. На позицію Росії щодо війни не впливають чутливі втрати, яких вона зазнає на полі бою в Україні.