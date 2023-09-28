Бійці 128 бригади застосували ударний дрон і знищили російську БМП-3 (відео)

Захисники показали відео ліквідації техніки з двох ракурсів: на одному — з дрон-камікадзе, який наздогнав бойову машину росіян та влучив в корму, на іншому — з БПЛА-розвідника, який спостерігав за відповідною бойовою операцією.

Бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади дроном-камікадзе знищили російську БМП-3. У Facebook підрозділу 28 вересня опублікували результати роботи.

Бойова машина на повному ходу рухалася польовою дорогою. Згодом українські захисники застосували ударний дрон. Процес і ефективний результат ураження техніки російських окупантів зафіксовано з двох ракурсів – дрона-камікадзе, який наздоганяє бойову машину росіян та влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за відповідною бойовою операцією.

"Внаслідок влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені", – йдеться у дописі.

Знищення БМП РФ

Бійці УДА 11 вересня зафіксували російську БМП та одразу знищили FPV-дроном. Захисники запустили ударний безпілотник та ліквідували техніку окупантів, яку побачили на дорозі. Бойова машина піхоти окупантів вже диміла у відповідній локації. Згодом бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували БМП.

ЗСУ 5 вересня розбили дронами одразу дві САУ "Нона" і БМП росіян. Безпілотник успішно українські захисники застосовують в районі Бахмута, кожен обходиться захисникам України всього в 500 доларів, що незрівнянно менше вартості бронетехніки.

Сапери ДШВ ЗСУ у серпні розповіли, як три танки та дві БМП росіян одночасно підірвалися на мінах. Завдяки встановленим мінно-вибуховим загородженням вдалося успішно зупинити ворожу техніку.

Нагадаємо, 28 вересня 130 бригада тероборони уразила КАМАЗ під час руху. Ударний безпілотник уразив транспортний засіб російських загарбників, водій якого не підозрював про небезпеку.