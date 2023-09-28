Зеленський пообіцяв уточнити факти щодо питання загибелі командувача Чорноморського флоту (відео)

Глава держави додав, що влада аналізує всі удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі країни, і відповідно відповідає, роблячи "чутливі кроки".

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв уточнити факт можливої загибелі командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова. Про це глава держави заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Журналіст BBC поставив запитання щодо інформації українських спецслужб, які спочатку заявили про загибель адмірала Соколова, а потім повідомили, що необхідно з'ясувати обставини його загибелі.

"Я обов'язково запитаю у відповідних наших органів", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.

Український лідер наголосив, що Україна використовує всі наявні в неї засоби для того, щоб деокупувати захоплені росіянами території.

"Україна використовує всі засоби для повернення контролю над усією територією України. І кожен удар по наших об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури ми сприймаємо, як загрозу нашій національній безпеці. Ми аналізуємо, що може Україна робити і відповідно робить чутливі кроки", — заявив український президент.

Володимир Зеленський відповів на запитання про загибель російського адмірала Віктора Соколова (дивитися з 16:20)

Нагадаємо, 25 вересня пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомила, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинув командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов.

Пізніше російські пропагандисти у зв'язку з цим зажадали показати публіці "живого чи мертвого" Соколова, оскільки інформаційна тиша з боку РФ, на думку Сергія Маркова, "штовхає мільйони громадян РФ в обійми ворожих Росії інформмереж".