Путін доручив соратнику Пригожина сформувати загони "добровольців" для війни в Україні (відео)

Глава Кремля провів зустріч з ексначальником штабу ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим, якого "вагнерівці" вважають зрадником через співпрацю з Міноборони після провального заколоту.

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер" Андрію Трошеву створити нові "добровольчі підрозділи". Їх відправлятимуть воювати в Україну. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Вранці 29 вересня російський глава держави зустрівся із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і екскомандиром ПВК "Вагнер" із позивним "Сєдой" Андрієм Трошевим.

Зустріч почалася з обговорення формування "добровольчих підрозділів", для яких у РФ планують оголосити нове вербування громадян. Колишній начальник штабу ПВК "Вагнер" уже мав досвід такої служби, адже понад рік перебував на фронті.

"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання. Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином", — ідеться в повідомленні.

До слова, Андрій Трошев був присутній на зустрічі з президентом одразу після військового заколоту Євгена Пригожина. Тоді Володимир Путін, як зазначає Meduza, запропонував найманцям "кілька варіантів працевлаштування". Тоді глава ПВК "Вагнер" заявив, що його бійці не згодні з таким рішенням, а Андрій Трошев через деякий час, як зазначив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, уже працює в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що в ISW підтвердили повернення ПВК "Вагнер" під Бахмут. Там зараз перебуває близько 500 найманців, як зазначили аналітики. Вони діють у складі формувань Міністерства оборони Російської Федерації.