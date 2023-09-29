За прискореною процедурою: 7 країн ЄС замовили артилерійські снаряди для України, — Reuters

За словами журналістів, замовлення розмістили в межах плану вартістю щонайменше 2 млрд євро, який було запущено ЄС у березні 2023 року.

Сім держав Європейського Союзу замовили боєприпаси за новою схемою закупівель, щоб потім терміново відправити їх в Україну. Про це пише Reuters із посиланням на Європейське оборонне агентство (EDA).

За словами журналістів, замовлення стосуються виробництва 155-мм артилерійських снарядів. Це один із найважливіших аспектів у війні на виснаження між Україною та Росією.

"Сім держав-членів уже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA", — повідомило агентство.

Повідомляється, що замовлення було розміщено в рамках плану вартістю щонайменше 2 млрд євро, який був запущений ЄС у березні 2023 року. План передбачає відправку в Україну мільйон снарядів і ракет протягом року.

Видання пише, що деякі європейські чиновники і дипломати сумніваються в тому, що план вдасться реалізувати. Однак ця ініціатива все одно є значним кроком у плані залученості Євросоюзу в оборону.

"У найближчі тижні та місяці можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів", — зазначили в EDA.

Журналісти зазначили, що в EDA відмовилися розкрити повний список країн і повідомити розміри замовлень. Однак Литва та Люксембург підтвердили виданню, що входять до цього списку.

Нагадаємо, що 27 вересня ВМС України отримали від Литви комплекти радіолокаційного обладнання. Так, обладнання призначене для забезпечення морського спостереження і допоможе краще оцінювати ситуацію на морі.

Також 29 вересня Угорщина висунула умову для допомоги Україні. Глава адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш заявив, що Будапешт не хоче заважати європейським країнам підтримувати Україну, однак спершу Угорщина має отримати "те, що їй належить за законом".