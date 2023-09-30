"Кожне життя важливе": Україна врятувала бійців, що на півтора року застрягли в окупації (відео)

За спеціальну операцію відповідав підрозділ ВМС "Ангели". Поранених захисників увесь цей час ховали місцеві мешканці тимчасово окупованих територій.

Військово-морські сили ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони провели спільну спецоперацію та евакуювали з окупації двох бійців Десантно-штурмових військ. Деталями та кадрами з місця подій 30 вересня поділилась пресслужба ВМС.

Повідомляється, що декілька тижнів тому розвідка ВМС отримала дані про перебування на тимчасово окупованих територіях двох військовослужбовців. З’ясувалось, що на початку повномасштабного вторгнення РФ вони брали там участь у боях, але отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольні Україні землі.

"Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися завдяки місцевим мешканцям", — підкреслила пресслужба.

У війську вирішили провести операцію по порятунку захисників. Її підготовку та проведення доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели".

"У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи", — розповіли у ВМС.

Спільними зусиллями додому повернули обох військових, які провели на тимчасово окупованих територіях понад пів року.

"Дякуємо побратимам з ГУР та ДШВ за участь та допомогу. Кожне життя важливе", — заявили у ВМС.

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