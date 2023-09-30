"Дуже успішний": Україна зібрала альянс із 38 компаній на форумі в Києві, — Зеленський (відео)

За словами президента, українські виробники на форумі підписали з компаніями-партнерами 20 документів, які відкривають нові виробництва або покращують наявні співпраці.

У Києві відбувся форум оборонний індустрій, на якому Україна змогла сформувати Альянс із 38 компаній-учасниць. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 30 вересня.

"Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний", — зазначив Зеленський

За словами глави держави, компанії представили 19 країн світу, серед яких:

США;

Велика Британія;

Німеччина;

Швеція;

Данія;

Нідерланди;

Канада;

Болгарія;

Австралія;

Бельгія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Чехія;

Північна Македонія;

Словаччина;

Іспанія;

Хорватія;

Фінляндія.

Також президент заявив, що українські виробники на форумі змогли підписати з компаніями-партнерами 20 документів. Із кожною угодою та меморандумом починається нове виробництво або посилення поточної співпраці.

"Загалом у нашому форумі оборонних індустрій — і це тільки перший такий форум — взяли участь понад 250 компаній, і серед них десятки українських компаній", — зазначив Зеленський.

Він висловив упевненість у тому, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. Це потенціал, який почав реалізовуватися.

Нагадаємо, що на форумі гендиректор компанії Baykar Халюк Байрактар заявив, що його компанія інвестує 100 млн доларів у виробництво дронів в Україні. За його словами, у планах залучити на роботу щонайменше 300 осіб. Виробництво дронів буде самодостатнім, екологічним і взаємовигідним для України й Туреччини.