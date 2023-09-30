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"Дуже успішний": Україна зібрала альянс із 38 компаній на форумі в Києві, — Зеленський (відео)

Артем Кальниченко
Фото: пресслужба Офiсу президента | Володимир Зеленський

За словами президента, українські виробники на форумі підписали з компаніями-партнерами 20 документів, які відкривають нові виробництва або покращують наявні співпраці.

У Києві відбувся форум оборонний індустрій, на якому Україна змогла сформувати Альянс із 38 компаній-учасниць. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 30 вересня.

"Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний", — зазначив Зеленський

За словами глави держави, компанії представили 19 країн світу, серед яких:

  • США;
  • Велика Британія;
  • Німеччина;
  • Швеція;
  • Данія;
  • Нідерланди;
  • Канада;
  • Болгарія;
  • Австралія;
  • Бельгія;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Естонія;
  • Чехія;
  • Північна Македонія;
  • Словаччина;
  • Іспанія;
  • Хорватія;
  • Фінляндія.

Також президент заявив, що українські виробники на форумі змогли підписати з компаніями-партнерами 20 документів. Із кожною угодою та меморандумом починається нове виробництво або посилення поточної співпраці.

"Загалом у нашому форумі оборонних індустрій — і це тільки перший такий форум — взяли участь понад 250 компаній, і серед них десятки українських компаній", — зазначив Зеленський.

Він висловив упевненість у тому, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. Це потенціал, який почав реалізовуватися.

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Нагадаємо, що на форумі гендиректор компанії Baykar Халюк Байрактар заявив, що його компанія інвестує 100 млн доларів у виробництво дронів в Україні. За його словами, у планах залучити на роботу щонайменше 300 осіб. Виробництво дронів буде самодостатнім, екологічним і взаємовигідним для України й Туреччини.