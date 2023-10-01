Грають важливу роль на фронті: як працюють українські снайпери на півдні, – NYT (фото)

Через засилля безпілотників та різних засобів виявлення, снайпери адаптуються до нових умов та зосереджуються на важливих російських цілях.

Окупована частина півдня України знаходиться від позицій українських снайперів за 1,6 км. Там знаходяться російські десантники. Мить і великокаліберна куля влучає в груди солдату ЗС РФ. В The New York Times показали роботу снайперських груп ЗСУ.

Група українських снайперів прибула на позиції в темряві й з вимкненими фарами. Лідер групи "Барт" має 9-кілограмову гвинтівку, яку заховав у схованку. Військові провели ніч на позиції.

Снайперська група прибула на позицію Фото: The New York Times

Російсько-українська війна зазвичай характеризується як війна артилерії, безпілотників та ракет. Роль снайперів — невидимих та смертоносних бійців часто забувають. Вони є частиною піхоти українського війська. Їх порівняно небагато, проте їхня важливість така сама як сто років тому під час Першої світової війни. Невеликі FPV-дрони значно ускладнюють снайперську діяльність, тому бійцям доводиться змінювати тактику.

Журналісти провели тиждень зі снайперською командою "Барта". Публічно невідомо, скільки в Силах оборони є снайперів, проте вони розділяються на дві категорії: марксмени та снайпери-розвідники. Перші часто бувають в окопах, де допомагають побратимам. Вони ведуть стрільбу на відстані до 300 метрів. Друга категорія — це снайпери-розвідники, які ведуть вогонь на відстані від 1,5 км. Військовослужбовці вміють враховувати вітер, температуру та атмосферний тиск перш ніж зробити постріл.

Снайпер батальйону "Вовки Да Вінчі" збирає гвинтівку перед виходом на позиції Фото: The New York Times Снайпер з позивним Барт займає позицію Фото: The New York Times Відпрацювання дальньої стрільби на полігоні Фото: The New York Times Українські снайпери залишають свою базу вранці, щоб досягти своїх снайперських позицій до світанку Фото: The New York Times

У військових колах снайперів називають "помножувачем сили", бо вони мають величезний вплив на фронті. Через тотальне використання дронів та оптичних прицілів, снайпер має уважно обирати ціль. Потенційна винагорода має переважати ризики.

"Я думаю про людей з іншого боку — вони, можливо, не хочуть бути тут, але вони тут. Це неприродно вбивати когось, але це наша робота", — каже "Раптор", який входить у команду Барта.

Нагадаємо, 25 вересня у ДПСУ повідомили, що снайпери змусили тікати російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалась проникнути в Харківську область.

16 серпня ЗМІ писали, що в Україні зʼявились гвинтівки ACAR французької компанії Thales.