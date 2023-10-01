Вбивчий рекорд: РФ запустила у вересні понад 500 Shahed-136 по Україні (інфографіка)

Кількість запущених дронів-камікадзе свідчить про те, що у РФ немає їхнього дефіциту. Окупанти не тільки нарощують кількість, але й змінюють тактику ударів.

Російська армія суттєво наростила удари по Україні з дронів-камікадзе Shahed-136. У вересні було запущено 503 безпілотники. Про це повідомляє Defense Express.

Ймовірно, у РФ немає дефіциту баражуючих снарядів. На відміну від крилатих ракет, РФ активно використовує Shahed-136 останні декілька місяців. Статистика запуску дронів-камікадзе Shahed:

червень — 197;

липень — 246;

серпень — 167;

вересень — 503.

Максимальна пауза між ударами була тільки два дні: 16 та 21 вересня. В середньому окупанти запускають від 20 дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збиває в середньому 73-77% від усіх БПЛА. Коли ворог запускає до 20 Shahed, ефективність ППО сягає майже 100%. До цього найбільша кількість запущених дронів-камікадзе була у травні — 413 одиниць.

Синім позначено кількість запущених Shahed-136, а червоним - кількість збитих дронів Фото: Defense Express

Росія постійно змінює тактику ударів. Після масштабних ударів по Одесі ворог почав бити по Хмельницьку, Вінницькій області, а в ніч проти 1 вересня й по Черкаській області. В останній атаці ППО збило тільки 53% від усіх запущених 30 дронів-камікадзе.

Також автори звертають увагу, що для РФ використання Shahed-136 є відносно дешевою зброєю. Невідомо, скільки коштує один Shahed-136, але якщо припустити, що він коштує 100 тисяч доларів, то у вересні на БПЛА окупанти витратили близько 50 млн доларів. Вартість протиракети може сягати мільйонів, тому у РФ можуть робити ставку на виснаження ППО та постійну зміну тактики.

Нагадаємо, 30 вересня у Силах оборони Півдня повідомили, що ЗСУ збивають 70-80% повітряних цілей.

29 вересня у Генштабі заявили, що РФ модернізує Shahed-136 та може запустити масове виробництво.