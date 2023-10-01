"Воювати на ньому нереально": К-2 ЗСУ подзвонили гендиректору "Уралвагонзаводу" (відео)

Російським конструкторам та особисто гендиректору єдиного танкового підприємства РФ було донесено про проблеми з танками Т-72Б3М. Командир танкового батальйону "Кочевник" попросив робити танки кращими, щоб коли вони були трофеями, то їх стан був не таким поганим.

Українській танкіст на позивний "Кочевник" з батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади подзвонив з російськими розробниками танків щодо їхнього поганого технічного стану. Відео опубліковано в телеграм-каналі Ukrainian Militant.

"Кочевник" подзвонив Олександру Анатолійовичу, який нібито є одним з розробників танку Т-72Б3М. Під час розмови український танкіст пожалівся на те, що танк "випльовує мастило та в ньому не працює компресор". Російській чиновник пообіцяв розібратися в ситуації на засіданні в "Уралвагонзаводі".

"Дивіться, проблема така: ми заливаємо, але випльовує мастило, друге — компресор не накачує атмосфери в балони. Я командир бронегрупи. Новий танк, але воювати на ньому нереально", — каже "Кочевник" росіянину.

Олександр Анатолійович, за його словами, знає про проблеми з танками й він пообіцяв передати розробникам, що вони "м*удаки". Також український військовий каже. що на танку згорів поворотний механізм башти, тому їм довелося вручну крутити, як "у 43-му на Т-34-76".

Після цього "Кочевник" набрав генерального директора "Уралвагонзавода" Андрія Абакумова (за офіційними даними виконувач обовʼязків гендиректора). Йому він повторив ті самі проблеми на що росіянин попросив все повторити у WhatsApp й пообіцяв "детального обговорити проблеми з конструкторами".

В кінці "Кочевник" додав, що він з 54-бригади ЗСУ й попросив директора робити танки Т-72 кращими, щоб коли вони їх трофеїли, то вони були не в такому поганому стані. Завершувалось все словами "Слава Україні", але на неї росіяни не відповідали.

Нагадаємо, у РФ планують відновити виробництво танків Т-80, було залито перший двигун на одному з російських підприємств.

29 червня у "Ростех" заявили, що "Уралвагонзавод" спрямував всі потужності на виробництво танків.