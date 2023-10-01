У РФ зʼявились іранські реактивні снаряди для РСЗВ "Град", – аналітики (відео)

Боєприпаси публічно показали в Міноборони РФ, до цього 122-мм реактивні боєприпаси були помічені в українській армії. Невідомо, у який спосіб ЗСУ їх отримують.

Російські війська отримали іранські 122-мм реактивні снаряди для РСЗВ "Град". Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker у Х (раніше твіттер).

Міністерство оборони РФ вперше на офіційному рівні показало наявність в окупаційних військах реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". На кадрах зображені десятки боєприпасів сімейства Arash. Снаряди були осколково-фугасні.

Аналітики зазначають, що через значний вплив США на оборонну індустрію Ірану, всі підписи на озброєнні маркуються англійською. Вперше про застування РФ реактивних снарядів іранського виробництва аналітики повідомляли в кінці серпня 2023 року. Боєприпаси були 2018 та 2023 років виробництва. За своїми характеристиками іранські боєприпаси схожі на радянські.

Водночас українська армія також використовує іранські снаряди для "Градів". Походження боєприпасів достеменно невідоме. Серед версій було вилучення озброєння на кораблях в районі Близького Сходу. Іран контрабандно передає своїм проксі боєприпаси та озброєння, яке конфіскують США чи інші країни, що патрулюють море. Проте наявність боєприпасів 2023 року виробництва можуть означати, що або до постачання залучений іранський уряд, або снаряди реекспортують, пише "Мілітарний".

Іранські боєприпаси в ЗСУ, 122-мм осколково-фугасний боєприпас

Нагадаємо, 28 квітня на озброєння ЗС РФ помітили іранський ПТРК Dehlavieyh, він є копією російського "Корнет".

24 квітня ЗМІ писали, що за 6 місяців Іран поставив до РФ понад 300 тисяч артилерійських снарядів для артилерії.