Вирішили питання пасажирів: новітній гелікоптер Invictus матиме зовнішні сидіння (фото)

Гелікоптер отримає можливість брати на борт до 8 бійців, які будуть сидіти ззовні гелікоптера у спеціально створених кріпленнях, бо зараз розвідувальні чи ударні борти не мають такої можливості. Відтак перевезення ззовні є небезпечним для військових.

Розробники Textron показали патент для 360 Invictus, який містить місця для пасажирів ззовні. Про це повідомляє The War Zone.

Ударний гелікоптер отримає модульну систему, яка дозволить транспортувати невелику кількість бійців ззовні. Textron Innovations відправила патент на "модульну розгортаєму пасажирську систему для літаків" 12 вересня. У ньому прямо не вказується, що технологія створена для гелікоптера 360 Invictus, але візуально все відповідає саме ньому.

Гелікоптер Invictus у варіанті з пасажирами

Модуль для пасажирів встановлюється на блок пуску ракет і корпус гелікоптера. Загалом система розрахована на 4 пасажирів чи на евакуацію двох бійців на носилках. Її можна буде розгорнути вручну або у повністю автоматичному режимі. Проте окрім пускових у гелікоптері потрібно буде зняти додаткові крила, які створені для забезпечення додаткового підйому при великій завантаженості зброєю чи вантажем. Автор припускає, що їхній демонтаж повпливає на швидкість та дальність польоту.

Патент для евакуації поранених

Здатність 360 Invictus виконувати будь-яке з цих завдань буде обмеженою порівняно зі спеціально сконструйованими транспортними та медичними евакуаційними вертольотами. Можливість забезпечити додаткову функцію у разі потреби може бути дуже цінною, бо розвідувальні та ударні гелікоптери зазвичай не мають можливості перевезення гелікоптерів.

Зараз військові використовують ударні або розвідувальні гелікоптери для перевезення пасажирів без спеціальних систем для цього. Тому пасажири ризикують потрапити в ситуацію, що може загрожувати життю.

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