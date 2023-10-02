Пропагандист Соловйов "відправив" Харламова на війну в Україні і нарвався на хейт (відео)

Пропагандист обурився жартами коміка і запропонував заспівати його жартівливу пісню "пацанам на фронті".

Російський пропагандист Володимир Соловйов "пройшовся" по гумористу Гаріку Харламову через його жартівливу пісню про санкції проти РФ і відсутність плану у керівництва країни. Він запропонував відправити його на війну проти України. Про це він сказав у своїй авторській програмі Soloviev.live, повідомляють у YouTube-програмі "У тренді".

Так, Соловйова обурила пісня Харламова у новому випуску Comedy Club на мотив композиції "Дельтаплан" Валерія Леонтьєва.

"А долар коштує вже під 100 рублів. І росіянам в'їзд закрили до 120 країн. Скажіть, у вас є якийсь план?" — йдеться в пісні.

Пропагандист розкритикував коміка за композицію і запропонував відправити його на фронт.

"А ви знаєте, що в країні відбувається? Так, Гарік, план є. Наприклад, взяти вас усіх і відправити агітбригадою на фронт, щоб ви зрозуміли, що у світі відбувається. Заспівайте цю пісню пацанам на фронті. Вони так радісно разом з вами посміються!" — сказав Соловйов.

Своєю "пропозицією" Соловйов викликав шквал обурення в мережі. В коментарях дописувачі запропонували йому показати на власному прикладі свій патріотизм і вирушити самому на фронт, а також прихопити з собою своїх синів.

Нагадаємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов назвав Роботине Запорізької області, яке нещодавно звільнили Сили оборони України, "ідеальним місцем для застосування тактичної ядерної зброї".

Раніше повідомлялося, що пропагандист Соловйов висловлював своє обурення щодо санкцій проти Росії.