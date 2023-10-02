Мобілізація в Україні: у Раді пропонують зняти обмеження за віком для призову в армію

Умовами призову на військову службу після 60 років буде не тільки висока професійна підготовка, досвід служби та визнання ВЛК придатними за станом здоров'я, а насамперед добровільне бажання.

Народні депутати зареєстрували законопроєкт №10084, в якому пропонують зняти вікові обмеження для служби в чинній українській армії чоловікам, старшим за 60 років. Про це повідомляється в картці запропонованого законопроєкту на офіційному сайті Верховної Ради України.

Якщо обумовлені зміни внесуть до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у чоловіків, старших за 60 років, з'явиться можливість мобілізуватися. У військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу віковий ценз підніметься з 60 до 65 років, для вищого військового керівництва — з 65 до 70 років.

Ключові критерії для призову чоловіків старше 60 років:

висока професійна підготовка;

досвід практичної роботи;

визнання ВЛК придатним за станом здоров'я;

добровільне бажання служити в лавах ЗСУ.

"На початку повномасштабного вторгнення велика кількість військовослужбовців, які були мотивовані та придатні за станом здоров'я, мали достатню фізичну підготовку та військове навчання, мобілізувалися у віці, близькому до граничного. При цьому деякі з них уже досягли граничного віку. Крім того, значна кількість зазначених осіб мають бажання мобілізуватися. За цей час уже є звернення до суду такої категорії осіб із проханням надати можливість проходження військової служби, прецеденти за якими, на жаль, вирішуються не на користь цих осіб", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Крім того, особи, які досягли граничного віку для проходження військової служби згідно з чинним законодавством, зможуть залишатися служити без обмежень за віком і строками служби.

Парламентарії, які подали цей законопроєкт, наголосили, що подібну нібито неспроможність осіб, старших за 60 років, можна назвати дискримінацією за віковою ознакою, тобто ейджизмом.

Нагадаємо, Фокус писав, що секретар парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив про те, що мобілізація в Україні може посилитися, і однією з причин є хвиля нової мобілізації, що намітилася в Росії.

Крім того, Фокус повідомляв, що підстав для визнання непридатними до служби стало набагато менше — частина хвороб, які означали непридатність, тепер означають обмежену придатність до військової служби.

Також Фокус розібрався, яким категоріям громадян не загрожує мобілізація взагалі. Зокрема, для звільнення є три підстави — бронь, стан здоров'я та догляд за недієздатною особою.

Крім того, наприкінці вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10062, який передбачає заміну всіх військово-облікових посвідчень на електронні та переведення обліку онлайн.