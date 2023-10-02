САУ PzH 2000 влучним пострілом знищила гармату "Гіацинт-Б" в районі Токмака, – журналіст (відео)

Екіпаж PZH 2000 провів успішну контрбатарейну боротьбу у Запорізькій області, де триває наступ українських військ.

Самохідна артилерійська установка PzH 2000 влучним пострілом знищила російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б" в районі Токмака. Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

У дописі йдеться про те, що PZH 2000 проводить контрбатарейну боротьбу. Це відбулося південніше населеного пункту Новопрокопівка.

Застосування САУ PzH 2000 на фронті

ЗСУ у квітні знищили два танки РФ за допомогою САУ PzH 2000. Завдяки роботі артилеристів вдалося зупинити танковий прорив ЗС РФ поблизу Лиману на Донеччині. Техніка ворога намагалася атакувати українські позиції. Зупинили наступ завдяки САУ PzH 2000.

Німецька 155-мм САУ PzH 2000 відпрацювала по окупантах на околиці Бахмута. Точна кількість 155-мм САУ, яка діяла на відповідному напрямку, невідома.

Екіпаж PzH 2000 у січні розповів про свою роботу. За словами бійця із позивним "Правда", САУ показує високий темп стрілянини в автоматичному режимі. За два місяці вони вистріляли близько 1300 боєприпасів. Також він додає, що, по суті, німецька САУ PzH 2000 проходить перше серйозне випробування на війні. Її раніше застосовували у бойових діях в Афганістані, проте різниця в умовах колосальна.

Нагадаємо, у червні Армін Паппергер, керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall заявив, що українці роблять 20 тис. пострілів із САУ PzH 2000 за ресурсу ствола 4,5 тис. Українські війська нібито здійснюють із німецької гаубиці в 5 разів більше пострілів, ніж було заявлено виробником, і назвав це "неможливим". Він зазначив, що відгуки українських захисників стосовно німецького озброєння дуже позитивні. Бійці відзначають якості й характеристики потужної зброї.