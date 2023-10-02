У Легіоні "Свобода Росії" розповіли, як били окупантів у вересні (відео)

Повідомляють, що бійці ЛСР брали участь у боях на Бахмутсько-Торецькому напрямку, а також в операціях на території Російської Федерації.

Увечері 2 жовтня Легіон "Свобода Росії" опублікував зведення своєї роботи за вересень. Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному Telegram підрозділу.

Повідомляють, що бійці ЛСР брали участь у боях на Бахмутсько-Торецькому напрямку, а також в операціях на території Російської Федерації.

Зокрема, як зазначається, під Бахмутом працювали 1-й і 2-й взводи мінометної батареї та 1-й взвод БПЛА 1-го ОМБ.

"Активні бойові дії тривають 24/7. Противник намагається контратакувати наші наступальні дії, але Сили оборони України успішно просуваються вперед", — заявили в ЛСР.

Також повідомляється, що окупанти втратили 43 людини пораненими, а також 12 — убитими. Знищено Легіоном:

склад БК — 2 од;

транспортні засоби — 2 од;

комплекс РЕБ "Силок-М1" — 1 од;

ворожий бліндаж — 1 од.

Пошкоджено Легіоном:

танк Т-72 — 1 од;

БМП-2 — 2 од;

міномет 120мм -1 од;

гармата МТ-12 "Рапіра" — 1 од;

мікроавтобус ("буханка") — 2 од.;

укриття, бліндажі, місця розташування особового складу противника — 3 од.

Також у звіті йдеться, що бійці ЛСР, а саме штурмові групи 1-ї та 2-ї роти 1-го ОМБ, провели тактичну операцію на території прикордонних регіонів РФ. Бійці повернулися на територію України без втрат, а окупанти втратили пораненими 13 осіб, а вбитими — 5 осіб.

Нагадаємо, що 29 вересня в легіоні "Свобода Росії" розповіли про бої в трьох областях РФ. Представник ЛСР розповів про потік добровольців до підрозділу. Для того, щоб вони отримали бойовий досвід, їх долучають до спецрейдів у прикордонні регіони РФ.