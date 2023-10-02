Допомога ЗСУ на 5 мільярдів євро: Боррель про нові пропозиції для України (відео)

Глава європейської дипломатії запропонував новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України і сподівається на його погодження до кінця року.

Вищий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній пакет Європейського мирного фонду розміром до 5 мільярдів євро як військову допомогу Україні на 2024 рік. Про це він повідомив 2 жовтня на брифінгу у Києві, де відбувається саміт глав МЗС країн Євросоюзу.

"Сьогодні ми обговорили комплексну підтримку України: з точки зору безпеки; з військової сторони; про вступ до ЄС та процес реформ; про підзвітність; формулу миру", — зазначив Боррель у власному акаунті на Х (колишній Twitter).

За словами Борреля, це буде доповненням до коштів, які Євросоюз готовий обговорити у межах ширших перемовин щодо загального бюджету до 2027 року.

"Зобов’язання ЄС є чіткими, і наша підтримка продовжується в усіх вимірах. Сподіваюсь, ми зможемо досягти угоди до кінця року", – підкреслив він.

Крім того, дипломат оголосив, що найближчими місяцями планується навчити 40 000 українців, включаючи льотчиків винищувачів, а також зосередитися на зміцненні кіберзахисту України та її сектору оборони.

"Подивимося, що станеться в США, але з нашого боку ми продовжуватимемо підтримувати і збільшувати нашу підтримку", — сказав Боррель, відповідаючи на запитання про голосування у Вашингтоні.

Історичний саміт глав МЗС країн ЄС у Києві — що відомо

У саміті, який відкрився сьогодні, 2 жовтня, взяли участь 27 європейських країн, які виступають єдиним блоком у питаннях підтримки України. Це перша така зустріч за межами союзу, що, за словами очільника зовнішьополітичного відомства Дмитра Кулеби, свідчить про прихильність блоку до розширення і вступу України в ЄС.

"Ми збираємося на історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС", – підкреслив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель і назвав саміт важливим сигналом європейської підтримки Києва.

Дмитро Кулеба зазначив, що на шляху створення Євросоюзу було чимало важких моментів, коли батьки-засновники ЄС та їхні наступники могли засумніватися в успіху, бо завдання було надто складним і дорогим, а його результати не були гарантованими.

"Якщо ви вірите у те, що ви робите, ви завжди знайдете сили рухатися вперед. Російська агресія проти України не може закінчитись нічиєю. Агресія має зазнати поразки. Винні мають бути покарані. Справедливість, свобода та гідність мають перемогти. Ми не можемо дозволити собі скепсис, втому, напів рішення чи схід з дистанції. Тож продовжуємо, продовжуємо: немає іншого майбутнього для народів Європи, крім як в єдності з Україною", — заявив він.

Нагадаємо, що 30 вересня Жозеп Боррель відвідав зруйнований собор в Одесі. Він заявив, що місце, де він перебуває, наочно демонструє, як Росія намагається знищити Україну.

Крім того, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у неділю, 1 жовтня, прибув до Києва і відвідав церемонію вшанування полеглих українських воїнів у День захисників і захисниць України разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Фокус повідомляв, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що незабаром ЄС розшириться "від Лісабона до Луганська".