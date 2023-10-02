Зарплати військових, які потрапили в полон, віддаватимуть сім'ям: хто може отримати виплати

Новий закон забезпечує збереження грошового забезпечення для військовослужбовців, як рядового, так і начальницького складу, які потрапили в полон або пропали безвісти.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб". Так, сім'ї українських бійців зможуть отримувати зарплати родичів, які потрапили в полон. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради на сторінці закону №9638.

Так, новий закон забезпечує збереження грошового забезпечення для військовослужбовців, як рядового, так і начальницького складу, які потрапили в полон або пропали безвісти за особливих обставин. Гроші виплачуватимуть сім'ям таких військовослужбовців.

Зазначимо, що це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які здалися в полон добровільно або самовільно залишили місця служби.

Законопроєкт 9638 Фото: Скриншот

Нагадаємо, що представниця Подільського районного в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катерина Тищенко розповіла, як родинам отримати виплати від держави за загиблого військовослужбовця. Гроші розподіляються рівними частками на всіх одержувачів, передбачених законом. На першому етапі держава виплачує 1/5 частини від призначеної суми, а залишок нараховується щомісяця протягом наступних 40 місяців.