3000 калік: в Осетії чиновник прозвітував перед Путіним і випадково видав кількість втрат РФ

Мобілізували 1000, покалічили 3000 — таким чином російські чиновники зводять нанівець потуги російського військового командування приховати цифри втрат і мобілізованих.

Керівник Республіки Північна Осетія — Аланія Сергій Міняйло під час звіту президенту РФ Володимиру Путіну мимохіть розкрив кількість втрат особового складу в очолюваному регіоні та дійсний масштаб прихованої мобілізації, пише Defense Express.

Відомо, що дані стосовно втрат російської армії в Україні, так само як кількість мобілізованих під час так званої "повзучої мобілізації" у РФ, — це конфіденційна інформація, яка ретельно охороняється всіма можливими способами. Проте велике бажання російських чиновників вислужитися або просто навіть їхня недалекоглядність стає джерелом цікавих фактів.

Так, сьогодні, 2 жовтня, під час робочої зустрічі з президентом очільник цього федерального суб’єкта РФ вихвалився регіональною ініціативою, відповідно до якої започатковано видачу "соціальних паспортів учасникам СВО, які отримали важкі каліцтва". Про це повідомило ще й російське інформагентство ТАСС.

Фото: З відкритих джерел

"З моменту, коли було оголошено часткову мобілізацію, ухвалено рішення сформувати соціальні паспорти на всіх мобілізованих, добровольців і діючих військовослужбовців, які отримали важкі каліцтва. На сьогодні у нас понад 3 тисячі соціальних паспортів. За кожною родиною закріплений соціальний працівник", — відзвітував Міняйло.

Таким чином чиновник привселюдно повідомив про те, що проти плану мобілізації у 1000 осіб тільки покалічених в очолюваному ним регіоні понад 3 тисячі. Також цифри не збігаються й з даними щодо так званих добровольчих загонів, сформованих за регіональною ознакою — "Аланія" та "Осетія", які на 70% складають мешканці Північної Осетії. Загалом населення цього регіону Росії налічувало у 2019 році 699 тисяч, з яких працездатного населення чоловічої статі від 16 до 54 років становило 195 тисяч. Проста арифметика доводить, що вже кожен 100-й чоловік з Північної Осетії був на фронті, дістав важке поранення і повернувся. Скільки повернулося неушкодженими і скільки загинуло, невідомо.

Для розуміння масштабів розбіжностей при оприлюдненні втрат між тим, що озвучує російське військове командування, і реальними даними можна назвати лише одну цифру, пише Defense Express: на всю Росію відповідно до державного реєстру інвалідів з 24 лютого 2022 року до 15 липня 2023 року було офіційно зареєстровано лише 5127 особи.

Нещодавно Фокус писав, що Міністерство праці і соціального розвитку РФ також несподівано оприлюднило кількість загиблих учасників бойових дій, коли замовило 230 тисяч посвідчень для родичів таких осіб.

Фокус повідомляв, що, за словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, у різні періоди війни проти України російська армія втратила 60-70% командирів і це створює ворогу великі проблеми.

Нагадаємо, 30 вересня Фокус зазначав, що ЗС РФ розгорнули на Лимано-Куп'янському напрямку резервну армію. Новосформована армія складається з 12 тисяч бійців. Росія збирала її протягом року з мобілізованих, а також солдатів розбитих підрозділів.

Крім цього, у вересні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія може провести чергову хвилю мобілізації та набрати в армію від 400 до 700 тисяч чоловіків. Через катастрофічні втрати масова примусова мобілізація населення пройде, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України.