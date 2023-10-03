Назад на поле битви: Польща відремонтувала перші Leopard 2A4 для ЗСУ (фото)

У Польській збройовій групі заявили, що поки "інші роблять заяви про майбутнє", вони діють разом з українською стороною для допомоги бійців ЗСУ.

На польському підприємстві Bumarze-Łabędy відремонтували першу партію танків Leopard 2A4, які було пошкоджено в ході боїв в Україні. Про це повідомляє пресслужба PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).

У PGZ кажуть, що поки "інші роблять заяви про майбутнє", вони консультуються з українською стороною та діють.

"Перші танки Leopard спеціально відремонтовані на заводі Bumarze-Łabędy були отримані українською стороною. Робота над наступними машинами триває", — повідомили в Польській збройовій групі.

Leopard 2A4 вже повернулись в ЗСУ

Також вони додали, що їхні спеціалісти знаходяться безпосередньо в Україні неподалік від лінії фронту, щоб обслуговувати важку техніку на місці. Для цього використовується спеціальна технічна машина PGZ Sevice Orel. Технічну командну назвали показником того, що пріоритетом є допомога українським бійцям.

Leopard 2A4 після ремонту

Офіційно не повідомляється, скільки часу пішло на відновлення танків, але міністр оборони Маріуш Блащак повідомляв про прибуття танків на підприємство 22 липня.

Нагадаємо, 29 вересня в ЗСУ показали бій очима воїнів "Маґура" в Запорізькій області, який підтримувався танком Leopard 2.

27 вересня ЗМІ розкрили подробиці обслуговування танків Leopard 2A4 в Польщі.