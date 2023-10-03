Два британські винищувачі Typhoon ледь не зіткнулися в ближньому бою на висоті 5,5 км (фото)

За словами фотографа-аматора Ентоні Хелкупа, він спостерігав за тим, як літаки відпрацьовували маневри в районі британської бази ВПС перед відправкою до Польщі. Він часто знімає в повітрі винищувачі F-15 і F-35

Пілоти винищувачів Typhoon Королівських британських ВПС ледь уникли зіткнення на висоті близько 5,5 км, відпрацьовуючи ближній бій. Про це повідомляє The Sun.

Минулого четверга, 28 вересня, приблизно о 17:00 фотограф Ентоні Гелкуп зафіксував мить, коли "Тайфуни" пролетіли в дюймах один від одного, відпрацьовуючи маневри в повітряному просторі графства Лінкольншир.

Eurofighter Typhoon

За словами фотографа, він регулярно спостерігає за польотами літаків у районі бази британських ВПС Coningsby, однак під час нещодавнього випадку було "занадто близько для комфортної відстані".

"Я проводжу багато часу, фотографую літаки над Вест-Пінчбеком. Мені подобається спостерігати за тим, як пілоти Королівських ВПС відпрацьовують бойові маневри, — пояснив він. — F-15 і F-35 літають у повітряному просторі тут, вони приїжджають сюди тренуватися, їх регулярно можна бачити в небі".

Eurofighter Typhoon

"Незадовго до п'ятої вечора в четвер я сфотографував ці два "Тайфуни" і подумав: "Ух ти, це було дуже близько". Вони найкращі з найкращих (top guns). Почуваєшся в безпеці, тому що ці пілоти захищають наше небо", — сказав він.

За його словами, знаходячись на землі, неможливо точно сказати, наскільки близько це було, але все виглядало так, що вони безумовно пролетіли в безпосередній близькості.

Він також зауважив, що після цього випадку інші літаки взагалі перестали підійматися в повітря, можливо, це якось пов'язано з тим, що сталося.

"Я розумію, що деякі Typhoon відправляли до Польщі, щоб допомогти їм, тому, можливо, вони готувалися. Я відстежую по радару, і в той час вони летіли на висоті від 4,5 — 5,5 км. Спостерігати за ними — це щось неймовірне", — поділився фотограф своїми спостереженнями, додавши, що коли виклав фото в мережі, інші не могли повірити, що пощастило зняти це на камеру.

"Я зовсім не професійний фотограф, я просто займаюся цим як хобі й опинився в потрібному місці в потрібний час", — додав він.

Винищувачі Typhoon

Eurofighter Typhoon — європейський багатоцільовий винищувач 4-го покоління. Дослідження перспективної розробки проводилися з 1979 року. На сьогодні перебуває на озброєнні: Австрії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Саудівської Аравії.

Винищувачі на британській базі ВПС

Для стримування РФ влада Великої Британії нещодавно перекинула винищувачі Typhoon до Польщі.

Ба більше, у Королівських ВПС вирішили модернізувати парк "Тайфунів". Угода оцінюється в 1 млрд доларів. Згідно з укладеними домовленостями з найбільшою збройовою компанією країни BAE Systems, нові винищувачі отримають оновлені радари ECRS Mk2, які дадуть змогу знаходити й відстежувати одразу кілька цілей і атакувати поза зоною ППО супротивника.

Нагадаємо, що восени 2022 року над Чорним морем теоретично могло відбутися протистояння Eurofighter Еurhоon проти Су-35. Російський винищувач випустив ракету в британський літак-розвідник, однак промахнувся.

Також повідомлялося, що дрони та катери іранських ВМФ оточили кораблі США в Перській затоці. Тегеран направив невеликі човни після того, як з'явилися кораблі USS Bataan і USS Carter Hall.