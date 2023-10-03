Переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні, – Білий дім

Республіканці, які проти додаткової підтримки України, на думку координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, "не представляють своєї партії та не представляють своє керівництво".

Конгрес схвалить нове фінансування допомоги Україні, оскільки більшість законодавців підтримують це рішення. Про це заявив Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому, повідомило CNN.

Він наголосив на тому, що додаткова підтримка буде схвалена. Відзначив Кірбі й заяви спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, пояснивши, що інші республіканці також підтримують допомогу Україні.

"Ми знаємо, що переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні", – пояснив представник Білого дому.

При цьому, як уточнив Кірбі, серед республіканців є невелика кількість тих, хто виступає проти нового фінансування для України, "але вони не представляють своєї партії, вони не представляють своє керівництво".

Підтримка США і корупція в Україні

Сполучені Штати наполегливіше закликають Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією. В іншому разі певні види допомоги, як вважають американські журналісти, можуть опинитися під загрозою, окрім допомоги українській армії.

Конгрес США ще не схвалив запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 24 млрд доларів. Деякі представники Республіканської партії нібито побоюються надавати Києву таку велику суму без надійного контролю. Певні види допомоги від США можуть опинитися під загрозою, якщо хоч якісь кошти з цієї суми будуть привласнені чиновниками.

Байден переконує союзників, що США й надалі підтримуватимуть Україну. За даними журналістів, американський президент проведе телефонну нараду з лідерами країн G7 та кількома іншими європейськими союзниками.

Нагадаємо, за інформацію The Wall Street Journal, представники Пентагону заявили, що у скарбниці залишилося понад 5 мільярдів доларів для надання Україні зброї та іншої допомоги у сфері безпеки. Цього вистачить на пів року.