В Україні розкрили детальні технічні характеристики САУ "Богдана" у конфігурації 8х8

Перша українська 155-мм САУ має максимальну дальність до 42 км, її запас ходу становить 700 км, а швидкість руху по трасі до 80 км/год.

САУ "Богдана" — це перша та поки єдина українська САУ з натівським калібром 155-мм. Вона має максимальну дальність стрільби 42 км. Про це повідомляє Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України.

На озброєння САУ "Богдана" прийняли у липні 2023 року, хоча й до цього вона застосовувалась в бойових діях, де ефективно себе проявила. Розробником машини є Краматорський завод важкого верстатобудування, який входить до НАУДІ. Вперше були озвучені всі основні характеристики самохідної артилерійської установки.

Основні характеристики САУ "Богдана"

Швидкострільність — 5 пострілів на хвилину;

Боєкомплект — 20 снарядів;

Кут повороту гармати по горизонталі — -30 й до +30 градусів;

Кут підйому гармати по вертикалі — від -5 до 65 градусів;

Дальність стрільби — 40-42 км;

Швидкість руху по трасі — 80 км/год;

Запас ходу — 700 км;

Переведення в бойове положення — 90 секунд/ год.

Проте невідомо, чи швидкострільність указана з досилачем, чи без нього. Наразі в українській армії всі машини йдуть без нього, тому екіпажу потрібно вручну досилати боєприпас у гармату.

Нагадаємо, 18 вересня бійці ЗСУ розказали, як працює "Богдана" на фронті після трьох місяців бойової роботи.

12 вересня виробник пояснив, чому українську "Богдану" виготовляють на різних шасі.