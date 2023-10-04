"Дивимось в очі смерті, щоб відвернути її увагу": на фронті загинув музикант Андрій Чепіль

Чоловік був мобілізований у 2022 році та служив у бригаді "Маґура". До його тіла чотири тижні не могли дістатися побратими, ще два місяці тривала ідентифікація.

Україна втратила музиканта та бійця бригади "Маґура". Під час штурму на Запорізькому напрямі загинув Андрій "Кріс" Чепіль. Деталями поділились на сайті української скаутської організації "Пласт".

Чепіль здобув середню та вищу освіту в Івано-Франківську. Він закінчив музичну школу по класу кларнета та отримав диплом інженера-механіка газопроводів. Також він — магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Брав участь у Революції гідності, був музикантом, саксофоністом та вокалістом.

Фото Андрія "Кріса" Чепіля Фото: Соцмережi

Українець пройшов строкову службу у військовому оркестрі. Він був учасником кавер-гуртів Frisson Band та Smerichka, а також трембітарем у фолькгурті "КораЛЛі". У 2021 році Чепіль одружився з музиканткою Богданою Кінаш.

Фото Андрія "Кріса" Чепіля з дружиною Фото: Соцмережi

У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, чоловіка мобілізували. Він брав участь у боях в Харківській області, зокрема поблизу Ізюма та Куп’янська. Воїн служив кулеметником в одному з підрозділів ЗСУ.

Фото Андрія "Кріса" Чепіля Фото: Соцмережi

Згодом музиканта сам перевівся у 47 окрему механізовану бригаду "Маґура". Він їздив на спеціалізовані військові навчання до Німеччини, де вчився керувати БМП Bradley. Був головним сержантом взводу та командиром бойової машини, виконував обов’язки командира взводу.

Фото Андрія "Кріса" Чепіля Фото: Соцмережi

28 червня "Кріс" загинув. Це сталося під час штурму позицій ЗС РФ поблизу села Роботине в Запорізькій області. Окрім нього життя втратили ще троє бійців.

"Другій групі не вдалося забрати відразу тіла загиблих через щільний вогонь. Це вдалося зробити аж через чотири тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута в сторону ворога. Бойові побратими ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня були віддані на ДНК експертизу", — розповіли у "Пласті".

Понад два місяці генетична експертиза встановлювала, чи збігається ДНК. За її результатами, залишки тіла все ж належали Чепілю.

Фото Андрія "Кріса" Чепіля Фото: Соцмережi

Остання публікація у соцмережах загиблого бійця була зроблена 18 червня. У ній музикант закликав українців "знайти своє якісне місце в загальній титанічній роботі на ЗСУ". Він розкритикував тих, хто критикує темпи контрнаступу, запропонувавши таким людям доєднатися до захисників.

"Ми дивимось в очі смерті, щоб відвернути її увагу. Щоб вона не заглядала на наших рідних і близьких", — писав воїн.

Фото Андрія "Кріса" Чепіля Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо про загибель бійця 3 окремої штурмової бригади з позивним "Фарш". Боєць був відомий завдяки інтерв’ю, в якому заявляв, що "реально не боїться смерті".

Раніше, 19 серпня, стало відомо про загибель на фронті відомого українського актора Олексія Хільського. Його знають за ролями у серіалах "Нюхач" та "Кріпосна".