Під Бахмутом загинув воїн "Фарш", який "реально не боявся смерті", — ЗМІ (фото, відео)

Уродженець Одеси взяв до рук зброю після повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Він мріяв знищити ворожу посадку "під корінь" та планував після завершення війни продовжувати "рубитись" на Сході.

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На Бахмутському напрямі загинув боєць 3 окремої штурмової бригади з позивним "Фарш". Про це з посиланням на саму бригаду проінформували у виданні "Бабель" 12 вересня.

"Фарш" відомий завдяки інтерв’ю, опублікованому пресслужбою 3 ОШБр 31 липня.

Як відомо, боєць був родом з Одеси та вступив у військо після повномасштабного вторгнення Росії. У інтерв’ю він розповів, що "реально не боїться смерті" та до участі в бойових діях не міг спати через бажання "рубитись".

Знімок з "Фаршем", опублікований у ЗМІ Фото: Бабель

Після завершення війни "Фарш" планував продовжувати воювати на Сході, адже "після цього супердвіжа буде нудно сидіти вдома".

"Я працював тілоохоронцем, якщо залишусь цілим (в ідеалі, звісно, треба вижити), то буду тілоохоронцем. А другий варіант, який мені подобається більше, це знайти ПВК для участі в якихось громадянських конфліктах, війнах десь у східних країнах — Сирія, Лівія, Ірак, Африка, Афганістан", — казав боєць.

Також він описав свою ідеальну відпустку, яка мала проходити на фронті. "Фарш" мріяв отримати бронетранспортер MaxxPro із кулеметом Minigun та "зрізати під корінь" російську посадку.

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Варто зазначити, що інтерв’ю з захисником популяризувало пісню "Простите меня мужики за то, шо не был в АТО" гурту 229.

Нагадаємо, також 12 вересня стало відомо про загибель на передовій у Луганській області захисника та рідного брата воротаря "Шахтаря" Сергія Різника. Футболіст Дмитро заявив, що воїн "буде поруч тепер назавжди".

5 вересня пресслужба Пирятинської громади у Полтавської області проінформувала про загибель 19-річного Дмитра Алехно. Боєць втратив життя внаслідок удару ЗС РФ, він провів на війні менш як рік.