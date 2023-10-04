"Через атаки українських дронів": Чорноморський флот РФ боїться залишати акваторію Криму, — Гуменюк

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ЧФ РФ уже не заходить далі мису Тарханкут.

Російські військові через регулярні атаки на кораблі Чорноморського флоту з боку Збройних сил України стали зменшувати свої виходи з акваторії тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ситуація зі станом флоту противника в Криму з кожним днем загострюється.

Російські судна все рідше залишають територіальні води тимчасово окупованого півострова через страх перед можливими атаками українських надводних дронів.

Представниця Сил оборони півдня України повідомила, що російський Чорноморський флот уже не долає мис Тарханкут у своїх рухах.

Водночас Гуменюк зазначила, що противник спробував компенсувати недоліки своїх кораблів за допомогою авіації. Окупанти майже щодня здійснюють атаки на острів Зміїний, що вже стало для них своєрідною "традицією".

"Вони до трьох авіабомб спрямовують у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито володарюють над цивільним судноплавством і намагаються диктувати свої умови", — сказала офіцерка.

Гуменюк підкреслила, що з морського погляду лінія фронту вже протягом тривалого часу відступила на відстань до 200 кілометрів від вільного узбережжя України.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у лютому 2022 року, Чорноморський флот Росії складався з 58 бойових кораблів. З урахуванням патрульних катерів — 74. За 19 місяців війни ЗСУ вивели з ладу або пошкодили близько 14 суден. Серед них великі десантні кораблі "Саратов", "Новочеркаськ", "Орськ", "Цезар Куніков", флагманський ракетний крейсер "Москва" — одна зі знакових перемог для України, російський буксир "Василь Бех" із зенітно-ракетним комплексом "Тор", фрегат "Адмірал Макаров", тральщик "Іван Голубець", десантний корабель "Мінськ", дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", два патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков" і російський ракетний корабель "Самум".

Фокус раніше писав про те, що у Сил оборони є шанси не тільки послабити, а й повністю знищити Чорноморський флот РФ, адже російські кораблі перебувають там у пастці.