Величезна активність Су-35: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Купʼянському напрямку

Російські війська стягують сили на напрямок, в них вже є понад 1000 танку, 110 тисяч особового складу та майже 2000 броньовиків.

На Лимано-Купʼянському напрямку РФ продовжує накопичувати бронетехніку, артилерію та активно застосовує авіацію. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ Ілля Євлашов в ефірі телемарафону.

Зараз ситуація на Купʼянському та Лиманському напрямках є найдинамічнішою та найважчою на всьому східному фронті. Окупанти активніше застосовують авіацію, а особливо винищувачі Су-35, штурмовики Су-25 та ударні гелікоптери Ка-52. За словами Євлашова, на Лимано-Купʼянському напрямку ворог зосередив:

110 тисяч особового складу;

1085 танків;

майже 2000 броньовиків;

700 артилерійських систем;

500 РСЗВ.

"Збільшилась кількість штурмів, було вісім бойових зіткнень в районі Макіївки Луганської області. Ми відбиваємось, знищили 13 одиниць техніки та 122 окупанти. … Навіть в таких умовах у ворога немає успіхів, ми не даємо їм пройти", — заявив Євлашов.

Окупанти атакують під Макіївкою та північно-західніше Діброви Фото: deepstatemap.live

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак окупантів в районах східніше Макіївки та північно-західніше Діброви в Донецькій області.

Нагадаємо, 30 вересня в ЗСУ повідомили, що ЗС РФ розгорнули резервну армію на Лимано-Купʼянському напрямку.

5 жовтня партизани показали позиції ЗС РФ в окупованому Криму.