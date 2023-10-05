Величезна активність Су-35: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Купʼянському напрямку
Російські війська стягують сили на напрямок, в них вже є понад 1000 танку, 110 тисяч особового складу та майже 2000 броньовиків.
На Лимано-Купʼянському напрямку РФ продовжує накопичувати бронетехніку, артилерію та активно застосовує авіацію. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ Ілля Євлашов в ефірі телемарафону.
Зараз ситуація на Купʼянському та Лиманському напрямках є найдинамічнішою та найважчою на всьому східному фронті. Окупанти активніше застосовують авіацію, а особливо винищувачі Су-35, штурмовики Су-25 та ударні гелікоптери Ка-52. За словами Євлашова, на Лимано-Купʼянському напрямку ворог зосередив:
- 110 тисяч особового складу;
- 1085 танків;
- майже 2000 броньовиків;
- 700 артилерійських систем;
- 500 РСЗВ.
"Збільшилась кількість штурмів, було вісім бойових зіткнень в районі Макіївки Луганської області. Ми відбиваємось, знищили 13 одиниць техніки та 122 окупанти. … Навіть в таких умовах у ворога немає успіхів, ми не даємо їм пройти", — заявив Євлашов.
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак окупантів в районах східніше Макіївки та північно-західніше Діброви в Донецькій області.
Нагадаємо, 30 вересня в ЗСУ повідомили, що ЗС РФ розгорнули резервну армію на Лимано-Купʼянському напрямку.
5 жовтня партизани показали позиції ЗС РФ в окупованому Криму.