Пригрозив "Сарматом": Путін заявив, що відповідь РФ на ядерну атаку буде смертельною (відео)

За словами глави Кремля, було проведено останнє випробування крилатої ракети з рушійною ядерною установкою глобальної дальності "Буревісник", майже закінчено роботу над надважкою ракетою "Сармат".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що відповідь Росії на ядерну атаку буде смертельною для будь-якого противника. Про це він повідомив під час засідання дискусійного клубу "Валдай" 5 жовтня.

За словами глави Кремля, у Росії майже закінчили роботу над надважкою ракетною "Сармат". Крім того, було проведено останнє випробування крилатої ракети з руховою ядерною установкою глобальної дальності "Буревісник".

"Нам необхідно перейти до їх масового виробництва і постановки на бойове чергування", — заявив президент РФ.

Він також зазначив, що Росії нема чого змінювати свою ядерну доктрину, однак вона може відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань.

Також нагадаємо, що під час цього ж засідання Путін заявив, що РФ не починала війну в Україні. За його словами, Україна нібито намагалася примусити Донбас до покори, розпочавши проти нього війну і погрожувала розправитися з тими, хто хоче "говорити рідною мовою".

Глава Кремля натякнув, що Україна нібито намагалася примусити Донбас до покори, почавши проти нього війну, і погрожувала розправитися з тими, хто хоче "говорити рідною мовою".