Готуються до постійної мобілізації: РФ розбудовує полігони на Донбасі (фото)

Окупанти з кінця 2022 року розширяє полігони, бо може готуватись до затяжного конфлікту, щоб збільшити пропускну здатність навчання новобранців.

Російські окупанти розширюють полігони в окупованих районах Донецької та Луганської областях, щоб збільшити пропускну здатність мобілізованих. Про це повідомляє український військовий та офіцер запасу Tatarigami_UA в Х (раніше твіттер).

Після початку так званої часткової мобілізації у РФ окупанти зіштовхнулись з логістичними проблемами. Тому на опублікованих супутникових знімках помітні намагання російських військ розширити полігони. Зокрема в районі селища Новопавлівка Хрустального району Луганської області. В цьому населеному пункті ворог розширяє танковий полігон.

Танковий полігонів на окупованій Луганщині

При більш детальному огляді помітно, що зʼявились тренувальні смуги для піхоти та бронетехніки. Окрім цього на території полігону зʼявились невеликі будівлі. Автор зазначає, що розширення та покращення інфраструктури відбувається з кінця 2022 року й триває у 2023 році. Тому росіяни прагнуть оптимізувати можливості навчальних центрів й привести навчальні програми до набутого досвіду.

Полігони окупантів станом на травень та вересень

Також дії РФ свідчать про плани щодо постійної мобілізації та підготовки новобранців. Окупанти готуються до довготривалої війни, хоч високої, хоч низької інтенсивності бойових дій.

Детальний знімок обʼєкта окупантів

Нагадаємо, 5 жовтня аналітики CIT заявили, що у РФ сформували 123 нові військові частини у 2022 році.

Раніше в ЦНС повідомили, що окупанти визначилися з мобілізаційним планом на тимчасово окупованих територіях України.