"Шкода була величезною": Україна чекає зиму з ослабленою енергосистемою, — Reuters

За словами журналістів, генерувальні потужності України скоротилися приблизно вдвічі порівняно з довоєнним рівнем. Продуктивність із майже 37 ГВт впала більш ніж на 19 ГВт через пошкоджене або знищене обладнання.

Україні загрожує друга зима тривалих відключень електроенергії через постійні атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру, яка стала більш вразливою, ніж рік тому. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, в останні місяці українські інженери старанно працювали над ремонтом пошкодженого обладнання. Крім того, Збройні сили значно поліпшили стан протиповітряної оборони. Однак повністю завершити підготовку до зими не вдалося.

Керівник енергетичної групи у відділі розширення Європейського Союзу Маркус Ліппольд заявив, що багато зусиль було витрачено на відновлення пошкодженої енергосистеми.

"І чи змогли ми створити додаткову стійкість? Чи перебуваємо ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю", — сказав він.

За його словами, всі зусилля не минули дарма, проте роботу необхідно продовжувати.

Видання повідомило, що збиток, який було завдано російськими військами енергосистемі взимку, був величезним. Україна відмовляється ділитися докладними даними про наслідки атак, розглядаючи їх як конфіденційну інформацію. Однак ще в червні ООН підрахувала, що генерувальні потужності України скоротилися приблизно вдвічі порівняно з довоєнним рівнем. Продуктивність із майже 37 ГВт впала більш ніж на 19 ГВт через пошкоджене або знищене обладнання.

Дослідницький центр Київської школи економіки оцінив прямий збиток енергетичній інфраструктурі України станом на червень у 8,8 млрд доларів.

Нагадаємо, що експерти розповіли, чи готова Україна до опалювального сезону. Через півтора місяця в Україні стартує опалювальний сезон, але досі незрозуміло, наскільки енергетика країни готова до зими, що відбуватиметься під загрозою обстрілів з боку ЗС РФ.