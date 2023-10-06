Через кілька днів на фронті: ЗСУ вдарили по новітній російській САУ "Флокс" (відео)

Нова артилерійська установка росіян не встигла приступити до виконання бойового завдання, як була знищена українським FPV-дроном.

Українські військові вразили новітню артилерійську установку російських окупантів — САУ 2С40 "Флокс". Про постачання САУ у війська РФ російська корпорація "Ростех" офіційно заявила 5 жовтня. Про це повідомляє популярний український блогер Сергій Стерненко і зазначає, що це сталося на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Стерненко підкреслює, що поразки цьому 120-міліметровому "аналоговнету" росіян завдав FPV-дрон.

"Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу в армію нової розробки — 2С40 "Флокс", яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно. І ось уже "12 друзів Оушена" в Херсонській області вдарили по ній дроном", — написав Стерненко.

На відео очевидно, що події відбуваються в сутінках. Пілот українського дрона-камікадзе наздоганяє САУ і влучає в машину. За словами Стерненка, наслідки удару по САУ поки що невідомі, оскільки дальність ураження перевершує дальність наявних засобів аеророзвідки.

САУ 2С40 "Флокс" — що відомо

Самохідна артилерійська установка (САУ) 2С40 "Флокс" розроблена в нижньогородському ЦНДІ "Буревісник", що входить до омської корпорації "Уралвагонзавод", виробник — "Уралтрансмаш". Серійне виробництво розпочато 2022 року, хоча САУ було вперше представлено на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2016".

Про постачання САУ у війська РФ російська корпорація "Ростех" офіційно повідомила 5 жовтня.

"Гармату створено на шасі захищеного автомобіля підвищеної прохідності, що дає змогу їй після кількох пострілів швидко змінювати вогневу позицію. Броньована кабіна і відсіки для боєприпасів забезпечують на марші та під час зміни позиції підвищений захист розрахунку і боєзапасу", — акцентувалася увага в пресрелізі компанії.

Раніше Фокус повідомляв, як українським військовим вдалося знищити гордість російського оборонно-промислового комплексу — броньований КамАЗ "Тайфун".

Крім того, Фокус писав, як ефектно FPV-дрон знищив російську САУ "Гвоздика".

Нагадаємо, наприкінці серпня дрони ЗСУ знищили потужний міномет "Тюльпан" і САУ "Акація" під Бахмутом. Міномет використовує найбільший артилерійський калібр — 240 мм. Окупанти сховали техніку серед житлових будинків, але оператори БПЛА все одно її дістали.