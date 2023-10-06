Повівся на погрози РФ і зганьбився: Захід не дав Україні зброю для сучасної війни, — ЗМІ

За словами професора Філліпа О'Брайана, у Кремлі не раз блефували ескалацією, а Європа і США повелися на гучні заяви. Однак атаки на Севастополь показали, що риторика Москви в цьому випадку була порожньою.

США і Захід зганьбилися, коли повелися на погрози Росії і не стали передавати зброю Україні для ведення сучасної війни. Про це повідомив професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрю в Шотландії Філіп Пейсон О'Брайан у своїй статті для The Atlantic.

За його словами, США варто було набагато раніше дати Україні зброю дальнього радіусу дії.

"Занадто довго західні союзники України в основному озброювали цю країну для ведення карикатури на сучасну війну, а не реальної війни", — написав він.

Експерт зазначив, що саме через це контрнаступ ЗСУ на півдні просувається так повільно. Так, українські сили змогли відтіснити російські війська там, де їхня оборона була найслабшою. Для того щоб просуватися активніше, Україні потрібно або шукати такі місця й далі, або створювати їх, здійснюючи удари по військовій інфраструктурі ворога в тилу.

О'Брайан заявив, що найуспішніша кампанія Росії в цій війні була спрямована на залякування Заходу. У Кремлі не раз блефували ескалацією, а Європа і США повелися на гучні заяви. Однак атаки на Севастополь показали, що риторика Москви в цьому випадку була порожньою.

"Те, що цей прийом увінчався успіхом, є ганьбою, і західні країни повинні перестати вестися на це", — повідомив професор.

Експерт заявив, що США не повинні знову повторювати ту саму помилку. Так, у американських військових є ракети класу "повітря-земля" AGM-158, які можна було б передати Україні. Крім того, Вашингтон може передати Києву ракети JASSM, а Німеччина — ракети Taurus.

"Вся ця зброя дала б Україні величезний арсенал, що дає змогу зруйнувати всю логістичну систему Росії на окупованих територіях", — заявив О'Брайан.

За його словами, Україна має виграти війну якнайшвидше, адже це найкращий спосіб обмежити майбутні руйнування і жертви.

Раніше повідомлялося, що в Пентагоні планують продовження допомоги Україні. За словами заступника міністра оборони США Кетлін Гікс, поки що їхнє відомство не розглядає можливість "перепрограмування" грошей, виділених на інші сфери.