Немає альтернативи: французькій армії бракує українських літаків Ан-124, – генерал Мілль

У Франції не розробили власний літак, який би мав вантажність понад 100 тонн, але проєкт закрили у 2007 році. Через повномасштабну війну українські Ан-124 зайняті перевезеннями, тому французи законтрактувати їх майже не можуть.

Начальник штабу Повітряних сил Франції генерал Стефан Мілль заявив, що у французької армії немає альтернативи для українських широкофюзеляжних транспортних літаків Ан-124. Про це повідомляє Opex 360.

Під час виступу в парламенті Мілль заявив, що для операцій з перекидання військ на великі відстані вони використовували українські Ан-124 по програмі НАТО SALIS. Проте через повномасштабну війну їхня доступність суттєво впала. Крім того, у виданні стверджують, що у літаків Ан-124 підходить до вичерпання ресурс служби.

Про ситуацію у Франції знали давно. Ще у 2017 році ексдепутат Франсуа Корну-Жентіль заявив, що французька армія залежить від стратегічного повітряного транспорту.

"Усі удають, що не бачать, що насправді українці та росіяни контролюють проєкцію наших сил на зовнішні театри", — заявляв тоді депутат.

При цьому зазначається, що у випадку потреби у Франції не буде широкофюзеляжних літаків, які б могли відправляти для перевезення військових вантажів. Серед варіантів є A-300-600ST Beluga, але вони не пристосовані для військових перевезень вантажів. У країні був проєкт розробки вантажного літака A-380-800F, але його закрили ще у 2007 році. Він мав би мати вантажність до 150 тонн. Відтак все що залишається Франції — це використовувати Beluga, вантажність якого обмежена 47 тоннами.

A-300-600ST Beluga - єдиний варіант для перевезення військ

Нагадаємо, 22 серпня в Україні конфіскували майно Міноборони Білорусі, серед якого 6 двигунів до Ан-124-100.

29 вересня Франція та Україна обговорили спільне виробництво зброї для ЗСУ.