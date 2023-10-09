"Красиві кадри": бійці ЗСУ почали використовувати багаторазові FPV-дрони (відео)

Кулеметний розрахунок ЗС РФ замаскувався в руїнах будинку і сподівався уникнути удару бійців ЗСУ. Однак удар все ж завдали, при чому оператор на власні очі побачив результати роботи FPV-дрона.

Українські військові використовують на лінії фронту FPV-дрони, за допомогою яких нищать живу силу і техніку ЗС РФ. До FPV-дронів зазвичай прикріплюють вибухівку, після чого оператор спрямовує його до позицій росіян і кидає у ціль як камікадзе. У мережі з'явилось відео на якому БПЛА не самознищується, а спокійно відлітає у бік. Про це ідеться у Telegram-каналі роти ударних БПЛА "Рарог" 24-ї ОМБр ім.Короля Данила ЗСУ.

У дописі вказано, що БПЛА, який здійснює скидання гранати, має назву — "Босяк". Пристрій підлетів до позицій ЗС РФ, де ховався кулеметний розрахунок. Камера дрона показує, що росіяни розташували в руїнах цегляного будинку без даху, згори накрились маскувальною сіткою.

FPV-дрон "Босяк" влучає гранатою у схованку окупантів. На відміну від звичного використання, пристрій зберігається і показує оператору "красиві кадри власної роботи".

Зброя ЗСУ: деталі

Аналітики спільноти InformNapalm зазначили, чим особливе відео роти БПЛА "Рарог". Вказали, що бійці ЗСУ намагаються використовувати FPV-дрони багаторазово. Пристрої відносно дешеві, ними складніше керувати, однак вони здатні швидше дістатись до цілі.

У дописі з прикладом роботи багаторазового дрона не вказано, де саме відбуваються події. Однак у мережі можна знайти інформацію, на якій ділянці фронту воює 24 ОМБр ЗСУ. Зокрема, 6 жовтня ЗМІ розповіли про участь підрозділу у боях під Нью-Йорком і Торецьком у Донецькій області неподалік від окупованої Горлівки.

Ситуація на лінії фронту під Горлівкою на Донеччині Фото: DeepState

Між тим експерти дослідили ринок дронів, які Китай продає РФ та Україні. З'ясували, що російська армія має можливість безперешкодно купувати мільйони БПЛА. Тим часом як українська повинна діяти приховано та через посередників.

Втім, в Україні розроблюють власні дрони — повітряні та морські. Наприклад, тиждень тому медіа показали приклад випробування морського дрона "Марічка", який загрожує ЧФ РФ та Кримському мосту. Крім того, у мережі опублікували пуск ракети, як припускають, С-200 — ракету для ППО переобладнали для ударів по наземних цілях росіян.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про нові підходи до випуску дронів в Україні. З його слів, над питанням працюють більш як 200 українських компаній. У РФ також налагодили випуск нових безпілотників для війни, при цьому намагаються його замаскувати начебто виробництвом катерів та цивільних безпілотників.