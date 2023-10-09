ЗСУ показали застосування батареї українських "Богдан" на різних шасі (відео)

На озброєнні 1-ї окремої бригади спецпризначення є декілька САУ "Богдана" на базі білоруського МАЗ-6317 та чеської Tatra.

Артилеристи 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна показала застосування одразу трьох українських 155-мм САУ "Богдана". Відео опублікувала пресслужба військових.

Військовий на позивний "Француз" каже, що його розрахунок вчить новобранців експлуатувати українські САУ "Богдана". Для опанування машини потрібно місяць, але за потреби цей час можна зменшити до двох-трьох тижнів. Сам "Француз" раніше був мінометником. Він зазначає, що машину можна опанувати без будь-якого досвіду в армії.

Артилеристи постійно вчать побратимів, щоб при потребі замінити бійців в існуючих екіпажах. Не виключено, що частину з військових можуть вчити для нових машин, пише "Мілітарний".

Окрім цього був показаний пульт керування машини, яким виставляється гармата під потрібний кут. "Француз" каже, що якби він служив не на "Богдані", то хотів би спробувати працювати на шведській САУ Archer. Але якщо додати на українську машину автомат заряджання та систему навігації, то вона буде нічим не гіршою за шведську установку.

Наразі на машинах досі відсутні автомати заряджання, тому треба вручну досилати боєприпас у гармату. На відео показано три САУ "Богдана" на базі чеського шасі Tatra T815-7 та дві на базі МАЗ-6317.

Нагадаємо, 18 вересня бійці ЗСУ розказали, як працює "Богдана" на фронті після трьох місяців бойової роботи.

12 вересня виробник пояснив, чому українську "Богдану" виготовляють на різних шасі.