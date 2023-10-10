Президент Палестини відвідає Москву, – росЗМІ

За словами посла Палестини в Росії Абделя Хафіза Нофаля, досягнуто домовленостей про візит президента до РФ.

Президент Палестини Махмуд Аббас готується відвідати Російську Федерацію. Про повідомляє видання РБК з посиланням на посла країни в Росії Абделя Хафіз Нофаля.

За його словами, РФ очікує на офіційну заяву від російської сторони про те, коли саме відбудеться цей візит.

"Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди, до Москви", – сказав Нофаль.

Президент Палестини відвідає Москву

Як зазначив посол, палестинська адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти і зараз триває підготовка до візиту президента Аббаса.

Ці події відбуваються на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Зокрема, із території Сектору Гази було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали наземне вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки попередили, що спецслужби РФ проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході, використовуючи напад ХАМАС на Ізраїль. Вони готуються звинуватити Київ у продажі західного озброєння, наданого союзниками, терористам.