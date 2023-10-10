Початок кінця: в Індії здійснив свій останній політ винищувач МіГ-21 (фото)

Для Індії МіГ-21 був визначальним літаком, бо після цього почалася співпраця із СРСР. Разом з тим репутація винищувача з відтінками крові, бо за час експлуатації було втрачено 170 льотчиків.

Індія готується вивести з експлуатації радянські винищувачі МіГ-21. Начальник штабу ВПС Індії, головний маршал авіації Чаудхарі оголосив, що літаки остаточно знімуть з озброєння у 2025 році. Про це повідомляє The War Zone.

На щорічному параді до дня Повітряних сил Індії літак МіГ-21 востаннє зʼявився на публіці. Усього на параді було понад 120 літаків, серед них було 3 МіГ-21 довкола пари багатоцільових винищувачів Dassault Rafale — найновішими літаками в складі Повітряних сил.

Станом на зараз МіГ-21 є на озброєнні трьох ескадрилій в штаті Раджастан: ескадрилья №3 Cobra, №4 Oorials та №23 Panthers. Всі вони базуються на різних базах. Начальник штабу ВПС Чаудхарі підтвердив, що експлуатація МіГ-21 доходить до завершальної стадії. До 2025 року всі літаки МіГ-21 спишуть.

Три МіГ-21 востаннє пройшли на параді до дня Повітряних сил Індії

У 1947 році, коли Індія здобула незалежність, країна покладалася на британців і французів у постачанні винищувачів. Рішення придбати перші надзвукові винищувачі МіГ-21 дало старт відносинам з Радянським Союзом. Надалі саме СРСР став лідером у постачанні озброєнь в Індію. Після МіГ-21 Індія придбала МіГ-23, 25, 27 та 29. Останні досі перебуваються на озброєні.

Перший МіГ-21F-13 надійшов на озброєння Повітряних сил Індії у 1963 році. Літаки відносять до 2 покоління та 3 покоління. Загалом було 874 літаки МіГ-21, з яких 125 було модернізовано до конфігурації Bison. За час експлуатації винищувачі брали участь у бойових операціях: війна з Пакистаном у 1979 році, а потім у 1999 році й у 2019 році.

Репутація літака має кривавий відтінок. До 2023 року було втрачено 490 винищувачів МіГ-21. В результаті загинуло 170 льотчиків. Замінити радянські літаки планують на легкі штурмовики LCA Tejas.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗМІ писали, що Італія вимагає більшої частки в розробленні винищувача 6 покоління GCAP.

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