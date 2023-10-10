Висновки зроблені: ЗСУ змінили підхід до використання бронетехніки під час штурму (відео)

Українські штурмовики пішли на штурм ворожих позицій під прикриттям танка, щоб БТР М113 та БМП CV90 могли висадити бійців. Все це відбувалось під російські артилерійські удари.

5-та окрема штурмова Київська бригада показала штурм російських позицій з використанням танків, БТРів та БМП. Українські військові змінили тактику використання. Про це повідомляє Defense Express.

Під час окремого епізоду українські військові показали дію бронегрупи, зокрема танка, БТР М113 та БМП CV90. Легкоброньована техніка здійснювала висадку десанту неподалік від позицій противника. Військовий експерт Микола Саламаха зазначив, що бійці ЗСУ зробили висновки з початку контрнаступу, але така тактика ще не стала масовою.

"На жаль, це поки що не масове явище, хоча за останні буквально два-три місяці після аналізу тих ситуацій на полі бою, які відбувалися у червні-липні, йдуть дуже серйозні зміни. Досвід все-таки передається абсолютно на різних рівнях — оперативно-тактичних угруповань, бригад, батальйонів і рот. Тому чим далі, тим швидше будуть відбуватися подібні дії і ефективність буде рости", — пояснив Саламаха.

Також він додав, що для використання бронетехніки на полі бою необхідно вирішити кілька важливих рішень. Треба, щоб був захист від дронів засобами радіоелектронної боротьби. РЕБ зможе виявити дрон по каналах керування. Окрім цього потрібно мати більше часу та особовий склад, який зможе організувати та підготувати наступ з усіма складовими.

У самому відео командир танкової роти на позивний "Пегас" 5-ї бригади розказав, що як тільки бійці висунулись до посадки, то їх почала обстрілювати артилерія окупантів. За боєм слідкував український БПЛА. Попередньо провели розвідку щодо сил та засобів окупантів, було проведено розмінування території. Також танк Т-80 прикривав БМП та БТР побратимів. Він вийшов на вогневій рубіж і обстрілював ворожі позиції. Важливо, що машина постійно рухалась, щоб її було складніше уразити.

Нагадаємо, 10 жовтня в мережі показали підрив ворожого танка на Запорізькому напрямку.

Також в ССО показали, як дронами-камікадзе знищили російську гармату Д-30.