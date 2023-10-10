ЗСУ знищили потяг окупантів під Токмаком: логістика ЗС РФ під загрозою, – Forbes
Знищення рухомого ешелону з боєприпасами — це серйозний удар для окупантів. Тепер їхня логістика під вогневим контролем ЗСУ.
На початку жовтня українські військові уразили російський потяг з боєприпасами під Токмаком. Це результат контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє Forbes.
Одна з цілей української армії може полягати у тому, щоб взяти Токмак під вогневий контроль. І зараз це завдання виконано, вважає автор. Невідома артилерійська система або HIMARS підійшов достатньо близько, щоб уразити рухомий потяг.
У мережі опублікували наслідки удару. Російська логістика тепер знаходиться під серйозною загрозою. Токмак називають найважливішим вузлом в південній частині України, який важливий для сухопутного логістичного сполучення ЗС РФ. Відтак переведення Токмак під контроль артилерії є великим кроком для подальшого просування ЗСУ.
Автор зазначає, що це не означає завершення війни, але подія явно сигналізує, що Київ став ближче до звільнення півдня включно з Кримом. При цьому ураження ешелону, що рухається є складною ціллю. Спроби РФ порушити українське сполучення залізницею показують, наскільки це складно. Україні знадобились розвідувальні дані, а також боєприпас по типу Excalibur чи GMLRS.
РФ вже шукає альтернативні шляхи та будує нову залізницю через окупований Маріуполь, щоб перемістити логістичні ланцюги далі від українських ударів.
Нагадаємо, 7 жовтня партизани показали російські укріпрайони в районі Токмака. ЗС РФ готуються до оборони міста.
5 жовтня повідомлялося, що в районі Токмака не фіксується додаткових великих ворожих сил, а ЗС РФ активізували атаки біля Роботиного та Вербового.