ЗСУ знищили потяг окупантів під Токмаком: логістика ЗС РФ під загрозою, – Forbes

Знищення рухомого ешелону з боєприпасами — це серйозний удар для окупантів. Тепер їхня логістика під вогневим контролем ЗСУ.

На початку жовтня українські військові уразили російський потяг з боєприпасами під Токмаком. Це результат контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє Forbes.

Одна з цілей української армії може полягати у тому, щоб взяти Токмак під вогневий контроль. І зараз це завдання виконано, вважає автор. Невідома артилерійська система або HIMARS підійшов достатньо близько, щоб уразити рухомий потяг.

У мережі опублікували наслідки удару. Російська логістика тепер знаходиться під серйозною загрозою. Токмак називають найважливішим вузлом в південній частині України, який важливий для сухопутного логістичного сполучення ЗС РФ. Відтак переведення Токмак під контроль артилерії є великим кроком для подальшого просування ЗСУ.

Радіус ураження різними видами озброєння на півдні

Автор зазначає, що це не означає завершення війни, але подія явно сигналізує, що Київ став ближче до звільнення півдня включно з Кримом. При цьому ураження ешелону, що рухається є складною ціллю. Спроби РФ порушити українське сполучення залізницею показують, наскільки це складно. Україні знадобились розвідувальні дані, а також боєприпас по типу Excalibur чи GMLRS.

РФ вже шукає альтернативні шляхи та будує нову залізницю через окупований Маріуполь, щоб перемістити логістичні ланцюги далі від українських ударів.

Нагадаємо, 7 жовтня партизани показали російські укріпрайони в районі Токмака. ЗС РФ готуються до оборони міста.

5 жовтня повідомлялося, що в районі Токмака не фіксується додаткових великих ворожих сил, а ЗС РФ активізували атаки біля Роботиного та Вербового.