Ударить взимку: РФ накопичує ракети для знищення пріоритетних цілей в Україні, — Ігнат (відео)

Росіяни бережуть ракети, щоб вдарити ними по пріоритетних цілях, заявили в Повітряних Силах ЗСУ. Не виключено, що удари завдаватимуть взимку.

В ніч з 9 на 10 жовтня ЗС РФ запустила по Україні 36 дронів-камікадзе Shahed-136, при цьому ракет не застосовували. Сили Протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили 27 баражуючих боєприпасів, однак були все ж влучання: вибухало, зокрема, у Одеській області. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, що Росія готується до масованих ракетних ударів, накопичуючи для цього ракети. Коментар пролунав у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Ігнат підтвердив, що у жовтні для ударів по Україні росіяни більше використовують дронів-камікадзе, ніж ракет різних видів. Зокрема, остання масована атака відбулась 6 жовтня: "була пауза до вчорашнього вечора".

У вересні ситуація була інша: летіли і ракети типу Х, і крилаті ракети "Калібр". Українська розвідка інформувала, що таких снарядів у РФ є близько 600 шт., тому їх не хочуть застосовувати щодня чи щотижня — так вони швидко закінчаться.

Подібні дії свідчать про те, що противник накопичує ракети для ударів по деяких пріоритетних цілях. Ігнат перелічив, що цікавить РФ: інфраструктура, аграрний сектор, військові цілі.

"Ворог має список пріоритетних цілей, які буде додавати до свого якогось стратегічного задуму", — сказав представник ПС ЗСУ.

Не виключено, що РФ накопичує ракети для ударів в осінній та зимовий період, вважає Ігнат. Однак зауважив, що ворог має й інші види зброї, якщо захоче знищити потрібні цілі.

"Будемо дивитися по ситуації. Крім тих далекобійних ракет, високоточних, в країни-агресора є багато різних озброєнь, які вони теж застосовують".

Нічні обстріли України: деталі

Зазначимо, в ніч на 10 жовтня ЗС РФ протягом трьох годин атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Безпілотники запустили з полігону в Криму на мисі Чауда і спрямувала на південні області. Сили ППО знищували російські БПЛА над трьома областями: Херсонською, Миколаївською, Одеською. З 36 дронів підбили 27 — тобто ефективність склала 75%.

Попередня масова атака дронів сталась 6 жовтня. Тоді ворожі безпілотники кружляли над півднем та центром України. По вибухи повідомляли жителі Одеської, Черкаської, Миколаївської та Харківської областей.

Тим часом 7 жовтня росіяни використали іншу зброю: обстріляли Одещину протикорабельними ракетами "Онікс".

Нагадуємо, 10 жовтня стало відомо, що уряд США готовий виділили Україні від 50 до 100 млрд дол. для військової допомоги: відповідну пропозицію озвучили, але ще не проголосували, у Конгресі. Між тим напередодні, 9 жовтня, речник ПС Юрій Ігнат повідомив, що Росія планує наростити випуск дронів-камікадзе Shahed-136.