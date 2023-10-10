Ракети AIM-9 і боєприпаси для HIMARS: США оголосять про пакет військової допомоги Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, до пакета увійдуть ракети AIM-9 Sidewinder, боєприпаси для високомобільних ракетних систем HIMARS, протитанкові ракети TOW, а також 155-мм і 105-мм снаряди.

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму в 200 млн доларів. Про нього буде оголошено вже в середу 11 жовтня. Про це пише видання"Голос Америки" з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, до пакета увійдуть ракети AIM-9 Sidewinder, боєприпаси для високомобільних ракетних систем HIMARS, протитанкові ракети TOW, а також 155-мм і 105-мм снаряди.

Крім того, як повідомляється, до пакета увійдуть також боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси, обладнання для боротьби з БПЛА, а також системи РЕБ.

Видання пише, що це 48-й раз, коли Штати скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення чисельності запасів власних збройних сил заради постачання українських військових.

У матеріалі йдеться про те, що США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Що таке ракети AIM-9 Sidewinder

AIM-9 Sidewinder — це керовані ракети з інфрачервоною головкою самонаведення. Існують у моделях класу "повітря-повітря", "повітря-земля" і "земля-повітря".

AIM-9 Sidewinder Фото: Wikipedia

Нагадаємо, що колишній голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна в Україні триватиме ще довго. Порахувати, скільки років ще триватимуть бойові дії, неможливо.

"У такій ситуації не можна розраховувати час. Але це буде значний період. І це буде довго, важко і дуже криваво", — сказав він.